Bridgewater: Dünya Yeni Bir Dalgalanma Dönemine Girdi

Dünyanın en büyük hedge fonu olan Bridgewater, küresel piyasaların oynaklık dönemine girdiği ve dünyadaki tüm piyasaların bu oynaklıktan etkileneceğini açıkladı. Bridgewater’a göre, dünyada ultra geniş bir şekilde uygulanan para politikalarının ardından gerçekleşen yüksek faizler, piyasalarda dalgalanma yaratıyor.

Bridgewater Üst Yatırım Yöneticisi Bob Prince tarafından yapılan açıklamalara göre, dünya yeni bir dalgalanma dönemine girdi. Bob Prince’ın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu yorumlarda küresel olarak hisse senedi fonlarında rekor seviyelerin görülmesine neden olan etmenlerin türbülans yaratmaya devam edeceğini söylediği görüldü. Piyasalarda uzun zamandır bir rehavet ortamının bulunduğunu da yorumlarına ekleyen Prince, bu dönemde yatırım yapmanın uygun olmadığını ifade etti.

ABD Borsaları Büyük Kayıp Yaşadı

Yorumlarına ABD borsaları ile devam eden Bridgewater Üst Yatırım Yöneticisi Bob Prince, son iki haftadır ABD borsalarının çok büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. 160 milyar dolarlık fonun yöneticisi olan Prince, ABD borsalarında daha da kayıp yaşanacağını söyledi. Bunun sebebi olarak da piyasa içerisinde yaşanan rehavet ortamı olduğunu belirtti.

ABD borsalarının son 2 yıldır en düşük seviyede yer aldığının da altını çizen Bridgewater, Wall Street’in, S&P Ocak 500 Endeksi’nde ABD borsalarında yüzde 9 gerileme yaşadığını ifade etti. ABD ekonomisinde büyüme devam ederken ekonominin güçlendiği hakkında düşünenlerin yanıldığını ifade eden Bob Prince, ekonomi güçlenseydi piyasalar düşüşe değil yükselişe geçerdi diyerek konuşmasını tamamladı.

Daha büyük bir satış dalgasının yolda olduğu hakkında uyarılarda bulunan Bob Prince, piyasalarda yaşanan oynaklığın 2019 yılına kadar devam edeceğini söyledi.