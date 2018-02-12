Üreticilerine Zarar Ettirdi! Turbun Kilosu 30 Kuruşa Kadar Düştü

2017 senesinde Türkiye genelinde yapılan 200 bin tonluk turp üretiminin 140 bin tonluk bölümünü karşılayan Kadirli'de turp üreticileri, gittikçe düşen fiyatlardan dolayı gergin. Kadirli haricinde İç Anadolu Bölgesi'nde de üretimi yapılan turbun, üretiminin beklenenden çok olması nedeniyle tarladaki kilo fiyatı 30 kuruşlara kadar düştü.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, Türkiye'de turp üretimi denince akla gelen ilk bölgenin Kadirli olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'lik bölümünün Kadirli’den karşıladığını ifade eden İspir, bu sene hava koşulları nedeniyle turp üreticisinin çok zarar ettiğini vurguladı. Turp üretiminin kolay olmadığını belirten İspir, üreticinin günlük 10 bin lira para harcadığını ve 4 ay boyunca üretimin devam etmesi halinde bu rakamın ciddi bir meblağ olduğunu bildirdi. İspir, bu sene tarlada kilosu 30 kuruşlara kadar düşen turbun maliyetini karşılamadığını söyledi.

Ürünler Toplanmadan Tarlalar Sürüldü

Günlük 6 bin kişiye geçim kaynağı olan turp üretimi hakkında yapmış olduğu değerlendirmelerde üretici Soner Topalhan, üretim fazlalığının sektörü zora soktuğunu dile getirdi. Kış mevsiminde turbun insanları geçindirdiğini ifade eden Topalhan, mazottaki artış sebebiyle nakliye fiyatlarının, doların yükselmesinin, paketleme fiyatlarının artmasının üreticilerin giderlerini de artırdığını anlattı. Sektörün ve üreticilerin şu an zarar ettiğini belirten Topalhan, çoğu üreticinin ürününün tarlada kaldığını dile getirdi. Mısır, buğday gibi ürünlerin ekim zamanı gelmesi sebebiyle tarla sahiplerinin arazinin boşaltılmasını talep ettiklerini anlatan Topalhan, ürünlerin sökülmeden tarlaların sürüldüğünü belirtti.