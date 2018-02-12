Küresel Piyasalarda Son Durum! 12.02.18

Avrupa ve Asya'da hisse senetlerinin değer kazanmasının ardından hisse senedi piyasalarındaki satış ağırlıklı seyir ve oynaklık 2015 senesinden bu yana rekor seviyeye ulaştıktan sonra piyasaları rahatlattı. Dolar ve ABD Hazine tahvilleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe teklifinin partisinin bütçeye 10 sene içinde denge sağlayacağına ilişkin planlarını önemsememesi ile beraberinde değer kaybetti.

Stoxx Europe 600 Endeksi, madencilik ve kimya sektör firmaların liderliğinde yükseldi. Doların değer kaybetmesi, metalin yükselmesi ve ham petrolün altı günlük düşüşünü sona erdirmesi ile emtia fiyatlarını destekler nitelikte seyretti. Japonya piyasaları bugün tatil sebebiyle kapalıydı. Güney Kore hisse senetleri ve wonun, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'dan görüşme teklifi aldıktan sonra değeri arttı.

Faizlerin Yükselme Riski Hala Mevcut

Ekonomistler, S&P 500 Endeksi'nin faizlerin yükseleceğine dair endişeler ile yüzde 5.2 oranında değer kaybederek son iki senenin en kötü haftasını geçirdi. Hisse senetlerinin geçen hafta içinde keskin dalgalanmalar yaşamasıyla, ekonomistler piyasa ile ilgili endişelerini sürdürüyor. Cboe Volaitilite Endeksi Pazartesi günü, Ocak ayının sonlarından günümüze kadar geçen süreçte üç kat arttıktan sonra değer kaybetti.

Ekonomistler, yarın açıklanacak ABD tüketici fiyatları verilerinin açıklanmasını bekliyor. ABD Hazine tahvil piyasası ve enflasyon görünümü hisse senetleri üstünde baskı oluşturuyor. ABD'nin 10 sene vadeli hazine tahvilleri Pazartesi günü, Fed'in faiz artırımlarını daha hızlı gerçekleştirebileceğine yönelik ihtimallerin artmasıyla yükseldi ve dört senenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Asya hisse senetleri, Kore’de gerginliklerin azalmasıyla yükselişe geçti. Washington Post'a yapmış olduğu açıklamalarda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer programına yönelik görüşmelere hazır olduğunu belirterek, bu konudaki politikalarının değiştiğini bildirdi.