Hazine Tahvil İhalelerini Sonlandırdı! Piyasaya 8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 10 ay (301 gün) vadeli Hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 13.25 oranında, bileşik faiz yüzde 13.39 oranında olarak belirlendi. Nominal teklifin 514.2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 132 milyon lira, net satış 119 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarının yaptığı 400 milyon lira tutarındaki teklifin tümünün karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 563 milyon lira tutarında teklif alındı ve bu kesime 450.4 milyon lira satış gerçekleştirildi. Diğer ihalede, 5 sene (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.1 oranında kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili tekrar ihraç edildi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12.11 oranında, bileşik faiz yüzde 12.47 oranında olarak belirlendi.

Nominal teklifin 3 milyar 787 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 406 milyon lira, net satış 2 milyar 430.6 milyon lira tutarında gerçekleşti. Kamu kuruluşlarının yaptığı 580 milyon lira tutarındaki teklifin tümünün karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 553 milyon lira tutarında teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 954.2 milyon lira tutarında satış gerçekleştirildi.

Üçüncü İhalede 2 Milyar 416 Milyon Lira Teklif Alındı

Gerçekleştirilen üçüncü ihalede ise 10 sene (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1.45 oranında reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili tekrar ihraç edildi. Nominal teklifin 840 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 482 milyon lira, net satış 484.4 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon lira tutarındaki teklifin tümünün karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 416 milyon lira tutarında teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 691.2 milyon lira tutarında satış yapıldı. Hazine, bu sayede piyasaya toplam 8 milyar 509.8 milyon lira borçlandı.