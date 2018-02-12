ABD Enflasyon Verileri Ve Bakan Tillerson’un Ziyareti Borsayı Etkileyebilir
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ABD Enflasyon Verileri Ve Bakan Tillerson’un Ziyareti Borsayı Etkileyebilir


ABD Enflasyon Verileri Ve Bakan Tillerson’un Ziyareti Borsayı Etkileyebilir
ABD Enflasyon Verileri Ve Bakan Tillerson’un Ziyareti Borsayı Etkileyebilir Dilara Bozdoğan - Tarih: 12-02-2018 Saat: 23:19
Anasayfa Eko Gündem ABD Enflasyon Verileri Ve Bakan Tillerson’un Ziyareti Borsayı Etkileyebilir

Piyasalar tarafından bu hafta yurt içinde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretini, yurt dışında ABD enflasyon verileri takip edilecek.

Bu gelişmelerin piyasalara olabilecek etkileri hakkında yapmış olduğu değerlendirmelerde Stratejist Mustafa Gözeler, Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde söz edeceği şartların önemli olacağına işaret etti. Bu açıklamaların, ABD’nin Türkiye müttefiki olduğuna yönelik açıklamalar olması halinde piyasaların olumlu etkileneceğini dile getiren Stratejist Gözeler, borsanın yeniden rekor seviyelere ulaşabileceğine dikkat çekti. Gözeler, bazı şartların olması halinde piyasalar için bu durumun olumsuz olacağını açıkladı.

ABD enflasyonunda yükseliş olacağına dair beklentilerin, küresel piyasalarda geçen hafta içinde yaşanan keskin satış dalgasından sonra Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri için önemli rol oynayacağını ifade eden Gözeler, enflasyonun bütün global piyasaların kilitleneceği bir gelişme olacağını belirtti. Piyasaların son zamanlarda yaşadığı hisse senedi satışının sona erip ermeyeceğini merak ettiğini ifade eden Gözeler, bu satışların düzeltme olarak kalacağı ya da ayı piyasasına döneceği yönünde belirsizliklerin, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacağını anlattı.

Dolar 3.85'i Görebilir

Çekirdek enflasyonda yüzde 0.2 oranında artış beklentisi olduğunu dile getiren Gözeler, çekirdek enflasyonun bu civarda gerçekleşmesi halinde piyasanın sakin seyrini koruyacağını ifade etti. Çekirdek enflasyonun daha üst seviyelerde gerçekleşmesi halinde, özellikle algoritmalarda keskin satışlar oluşacağını belirten Gözeler, bireysel satışların bu satışları takip edeceğini vurguladı. Gözler, enflasyonda yukarı yönlü düzeltmelerin olabileceğini belirterek, enflasyon verilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini aktardı.

Gözeler, Çarşamba gününe kadar dolar kuru ve borsada olumlu seyir beklediğini ifade ederek, Çarşamba günü ve sonrası için olumsuz beklentileri olduğuna değindi. Gözeler, Dolar/TL'nin 3.85'i görebileceğini veya borsanın daha da değer kaybedebileceğini belirtti.

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