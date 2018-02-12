2017’de KGF Sayesinde Güçlü Bir Büyüme Performansı Gösterildi
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2017’de KGF Sayesinde Güçlü Bir Büyüme Performansı Gösterildi


2017’de KGF Sayesinde Güçlü Bir Büyüme Performansı Gösterildi
2017’de KGF Sayesinde Güçlü Bir Büyüme Performansı Gösterildi Dilara Bozdoğan - Tarih: 12-02-2018 Saat: 23:43
Anasayfa Eko Gündem 2017’de KGF Sayesinde Güçlü Bir Büyüme Performansı Gösterildi

Kredi Garani Fonu'nun faaliyet gösteren bir kurum haline gelmesinin önemine işaret eden İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, KGF’nin artık güçlü sanayi yatırımlarına destek verecek bir kurum haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

"İş Dünyası Söyleşileri"ne ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, problemlerin yaşandığı 2016 senesinin ardından, 2017 senesinde herkesin daha tedbirli olduğunu ve gelişmeleri bekleyerek karşıladığını ifade etti. Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin güçlü bir dinamizm yakalayarak tahminlerin çok üstünde büyüdüğünü anımsattı.

Geçen sene ekonominin en yüksek tahminlerin bile üstüne çıkarak yüzde 7'leri aşan bir büyüme performansı gösterdiğine dikkat çeken Bahçıvan, 2017’nin vatandaşların, Türkiye ekonomisinin ve girişimcilerin her türlü zorluk karşısında mücadele ettiği bir dönem olduğunu belirtti. Bahçıvan, ilerleyen süreçte Türk ekonomisinin en zor şartlar altında bile bir çözüm ve çıkış yolu bulabileceğini kanıtladığını bildirdi. Büyümeyi destekleyen etkenlerin başında Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin geldiğini dile getiren Bahçıvan, KGF'nin reel kesimin ve finans kesimin kazançlı çıktığı, zorlu dönemleri başarılı ve fırsata dönüştürebilecek bir model olduğuna dikkat çekti.

Geçen sene büyümeye en büyük desteğin sanayi sektöründen gelmesinin, kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bahçıvan, zorluk şartlarda bile sanayi sektörünün en güven veren bir sektör olduğunu belirterek, üretim olmadan bir ülkenin ekonomisinin ayakta kalamayacağını vurguladı.

Bu Sene Büyüme Yüzde 4 Üstünde Gerçekleşebilir

Bu sene Türkiye'nin, dünya koşullarında olağanüstü negatif bir gelişme olmaması halinde yüzde 4'lerin üstünde bir büyüme oranına ulaşacağını öngören Bahçıvan, İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)’ın Ocak ayında son 82 ayın en güçlü seviyesine geldiğini bildirdi. Bu durumun geçen senenin son çeyrek dönemindeki seviyeden daha olumlu yönde gittiğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Bahçıvan, baz etkisinin hesaba katılmasıyla bu senenin ilk çeyrek döneminde güçlü bir büyüme verisi elde edileceğini düşündüğünü aktardı.

KGF Ekonomik Büyüme İSO PMI Erdal Bahçıvan
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