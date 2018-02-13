13.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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13.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


13.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
13.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 13-02-2018 Saat: 08:30
Anasayfa Altın&Döviz 13.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kurunda yeni haftada sakin bir seyrin devam ettiği söylenebilir. 3,80 seviyesinin altına inen kurun yönü ABD enflasyon verisi ve Türkiye ABD ilişkileri ile belirlenecek.

Ekonomi piyasalarının en önemli gündem maddesi yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi olarak görülüyor. Ekonomistler tarafından yapılan analizlerde enflasyonun yüzde 1,9 seviyesine ineceği tahmin edilirken bu durum ABD için arzu edilen bir sonuç olarak görülmüyor. Türkiye açısından bu durum Türk Lirasının değerinde de bir dalgalanma yaratabilir.

Siyasi açıdan ise ABD ile Türkiye ilişkilerinde önemli bir adım olarak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ziyareti takip edilecek. Suriye’deki muhalif grupların en önemli destekçisi olan ABD ile Zeytin Dalı Operasyonu konusunda ters düşülmesi Tillerson’ın ziyaretinin altında yatan ana nedenin merak edilmesine yol açıyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8005’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7968 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6727 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6742 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2307 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 113 bin 590 puandan kapanan BIST100 endeksi bugün güne yüzde 1 yükseliş ile 114 bin 821 puandan başladı.

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Sanal para birimi 8 bin 626 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Ethereum 845 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,99 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

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