Bitcoin Madencilerinin İlgisi Grafik Kartı Fiyatlarını Yükseltti
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Bitcoin Madencilerinin İlgisi Grafik Kartı Fiyatlarını Yükseltti


Bitcoin Madencilerinin İlgisi Grafik Kartı Fiyatlarını Yükseltti
Bitcoin Madencilerinin İlgisi Grafik Kartı Fiyatlarını Yükseltti Hatice Demir - Tarih: 13-02-2018 Saat: 08:49
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin Madencilerinin İlgisi Grafik Kartı Fiyatlarını Yükseltti

Bilgisayarlar üzerinde bulunan grafik kartlarında her geçen gün daha yüksek işlemci gücü kullanılıyor. Bu sayede kartlar Bitcoin gibi kripto para madenciliğini için elverişli hale geliyor. Ancak ilgi fiyatların aşırı yükselmesine yol açmış durumda.

Başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto para madencilik metodu ile üretiliyor. Madencilik işlemi sırasında ise birtakım matematiksel işlemler gerçekleştirilerek bilgisayarın bir şifreyi çözmesi gerekiyor. Bu alanda donanım olarak en çok ihtiyaç duyulan parça grafik kartları. Her ne kadar gelişen teknoloji ile sadece Bitcoin madenciliği yapabilmek için çeşitli araçlar üretilmiş olsa da insanlar mevcut bilgisayarlarında bu üretimi gerçekleştirebilmek için de uygun grafik kartlarını almayı tercih ediyor.

Üreticiler Seviniyor Oyuncular Üzülüyor

Grafik kartlarına ilginin artması bu alanda dünya çapında en büyük üretici konumunda olan Nvidia şirketini çok sevindirdi. 2017 yılının başında şirketin değeri 57 milyar dolar seviyesinde iken Bitcoin’in üst üste rekorlar kırması ve sektöre ilginin artması ile birlikte şirketin değeri 140 milyar dolara ulaştı. On aylık bir sürede bir buçuk kat artan şirket değeri borsadaki hisselerinde 100 dolar seviyesinden 240 dolara çıkmasını sağladı.

Oyuncular ise yaşanan durumdan hiç de memnun değil çünkü bu durum hem ekran kartlarının ulaşılamaz hale gelmesine hem de fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Ekran kartları kara borsaya düşerken fiyatlarda yüzde 80’e varan oranlarda zam yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. Sadece grafik  kartlarında yaşanan bu fiyat değişikliği bile bir oyun bilgisayarı toplamak isteyen kullanıcının geçtiğimiz yıla oranla 200 dolar daha fazla harcaması anlamına geliyor. 

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