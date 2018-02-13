Taşeron İşçi Başvurularının İlk Sonuçları Belli Oldu

Kamu kurumlarında çalışmakta olan yüz binlerce işçi için çok önemli bir dönemi yaşıyoruz. Taşeron hakkındaki düzenlemelerin Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesi ile birlikte başvurular yapılmış ve tespit komisyonlarının yayınlayacağı sonuçlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Konu ile ilgili ilk açıklamalar kurumların internet sitelerinden yapıldı. Türkiye genelinde toplamda 160 bine yakın taşeron işçi istihdam etmekte olan Sağlık Bakanlığı, merkez teşkilatına gerçekleştirilen 1962 başvurudan 1020 adedini kabul etti. 942 işçinin başvurusu ise reddedildi. Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada reddedilen başvuru sayısının çok olmasının kadro hakkı bulunmayan çağrı merkezi çalışanlarından kaynaklandığı dile getirildi.

SGK ve Ulaştırma Bakanlığı da İlk Açıklamaları Yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu da başvurusunu gerçekleştiren taşeron işçiler ile ilgili tespit komisyonu kararını verdi. Bu kapsamda temizlik, güvenlik, destek personeli, aşçı, tamir ve bakım personeli 929 kişinin başvuruları kabul edildi. 141 kişinin başvurusu ise reddedildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında ise 785 başvuru kabul edilirken 75 kişinin başvurusu reddedildi. Tespit komisyonu tarafından başvurusu kabul edilenler arasında 106 gemi adamı ve 330 temizlik işçisi yer alıyor.

3 Gün İçinde İtiraz Edilebiliyor

Başvurusu reddedilenler için şimdi itiraz süreci başlamış durumda. Hatalı değerlendirme yapıldığını düşünen başvurusu reddedilenler üç gün içerisinde yazılı ve gerekçeli bir dilekçe ile ilgili kurumlara başvurarak başvurularının yeniden değerlendirmesini talep edecek.