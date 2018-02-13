Yunanistan Tarihinin En Büyük Yolsuzluk Skandalı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras partisi SYRIZA meclis grubu toplantısında dünyaca ünlü Novartis firmasının ülke genelinde ilaç fiyatlarının yükseltilmesi için aralarında Başbakan ve Bakanların da yer aldığı çok sayıda devlet görevlisine rüşvet verdiği iddialarına yönelik olarak açıklamalarda bulundu.

Yolsuzluğun bir devlet görevlisinin vatanına ihanet etmesi ile aynı anlamı taşıdığına inandığını belirten Çipras, konu ile ilgili olası suçların araştırılması için hükümet olarak ellerinden geleni tereddütsüz bir şekilde gerçekleştireceklerini belirtti. Dava dosyasının inceleneceğini ve delillerin yeterli olup olmadığını görmek için bir ön soruşturma komisyonu kuracaklarını dile getiren Çipras, ülkenin yolsuzluğa karşı hoşgörü ile yaklaşan bir siyasi atmosfer içerisinde israf nedeni ile iflasa sürüklendiğini belirtti.

23 Milyar Avro Zarar Ettirildik

Konu ile ilgili yaptığı konuşmasında 2000 ila 2010 yılları arasında yürütülen politikalar ile ilaçların yüksek rakamlardan fiyatlandırılarak 23 milyar avro zarar ettirildiklerini belirten Çipras, Avrupa Birliğinden alınan kurtarma paketleri ile eşdeğer bir rakamın harcandığına dikkat çekti. Toplam milli hasılanın yüzde 10’u tutarındaki bu rakamın ülkenin çıkmaza düşmesini engelleyecek kadar çok olduğunu dile getiren Çipras konu ile ilgili araştırmalarda büyük bir hassasiyet ile çalışacaklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta meclise sunulmuş olan dava dosyası içerisinde, eski Başbakan Antonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras ve eski Sağlık Bakanı ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos da dahil eski iki başbakan ile eski sekiz bakanın isimleri yer alıyor. Yunan hükümet yetkilileri bu skandalın ülke tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı olduğunu dile getirdi. İsveçli Novartis firmasının bu kişilere 50 milyon avroya yakın bir miktarda rüşvet verdiği tahmin ediliyor.