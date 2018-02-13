Bankalar Birliği Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemi Konusunda Uyarıda Bulundu
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Bankalar Birliği Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemi Konusunda Uyarıda Bulundu


Bankalar Birliği Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemi Konusunda Uyarıda Bulundu
Bankalar Birliği Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemi Konusunda Uyarıda Bulundu Hatice Demir - Tarih: 13-02-2018 Saat: 09:44
Anasayfa Eko Gündem Bankalar Birliği Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemi Konusunda Uyarıda Bulundu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka müşterilerinin mağduriyet yaşamamaları için özel numaralara yönlendirme içeren kısa mesajlara itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği’nden gerçekleştirilen açıklamada son zamanlarda dolandırıcılar tarafından kullanılan bir metot hakkında vatandaşlar uyarıldı. Özellikle banka müşterilerinin bankalara gerçekleştirdikleri komisyon, masraf, dosya parası, faiz gibi ödemelerinin iadesi vaatleri ile çeşitli özel telefon numaralarına yönlendiren mesajların kullanıcılar için sıkıntılı durumlar ortaya koyabileceğini dile getirildi.

Kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bankaların kendi telefon numaraları aranarak bilgi alınması gerektiğinin dile getirildiği açıklamada özel numaralara yönlendirme içeren mesajların kişilere başta yüksek telefon faturası gibi sıkıntılar çıkartabileceği vurgulandı.

Yöntem Aranarak Kazanmayı İçeriyor

Bu konuda Bankalar Birliği’ne gelen şikayetler arasında en yenileri bu tarz mesajlarda yer alan telefon numaralarının aranması sonrasında çok yüksek telefon faturaları ile karşılaşmak oldu. Dolandırıcılar kullanıcılar tarafından arandıkça para kazanılan özel telefon hatlarında kayıtlı konuşmalar ile kullanıcıların gerçekleştirdikleri aramaların uzun sürmesi ve bu sayede kişisel kazançlarını artırmayı hedefliyor. Banka müşterileri bankaya ödedikleri faiz, komisyon, masraf ya da dosya parası gibi ücretleri geri almayı amaçlarken telefon faturalarının çok yüksek rakamlara ulaştığından haberleri bile olmuyor.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurun

Eğer bankaya yaptığınız ödemeler konusunda içiniz rahat değilse Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir ve yasal olarak süreci kendi başınıza başlatabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetleri her il ve ilçe merkezinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet göstermekte olan kurumlardır. Burada birçok işlem için matbu formlar doldurularak herhangi bir ödeme gerçekleştirmeden hak arama imkanı bulunuyor.

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