Dizel Trenler de Kaldırılacak

Avrupa Birliği ülkeleri dizel otomobillere yönelik son kullanma tarihlerini açıklayadursun İngiltere’den dizel teknolojisine bir kötü haber daha geldi. Hükümet Britanya genelinde kullanılmakta olan dizel trenlerin 2040 yılında kullanımdan kaldırılacağını açıkladı. İngiltere dizel otomobiller için de 2040 yılına kadar mühlet belirlemiş ve bu tarihte dizel otomobil satışının yasaklanacağını duyurmuştu.

Karbon Salınımının Azaltılması Dünya İçin En Önemli Konulardan Biri

İçinde yaşadığımız dünya her geçen gün önemli sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. Küresel ısınmanın en önemli nedenleri arasında yer alan karbon salınımı ise başta dizel araçlar olmak üzere sanayi bacaları ve bilinçsiz kullanımdan kaynaklanıyor. Bu konuda atılacak adımlar arasında dizel kullanımını azaltmak ise en önemli çarelerden bir tanesi. Bu kapsamda harekete geçen ülkeler dizele alternatif yakıtlara destek vererek dizel kullanımını azaltmak için adım atarken diğer taraftan da bu konuda bir son kullanma tarihi belirlemeye devam ediyor.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin üzerinde sıklıkla durduğu bu konu elektrikli araçların teşvik edilmesi süreci ile başladı. Birçok birlik üyesi ülke elektrikli araçların yaygınlaştırılması için hem üreticilere hem de tüketicilere özel destekler sağladı.

Mevcut Trenlerin Yüzde 29’u Dizel Yakıtla Çalışıyor

İngiltere Ulaştırma Bakanı Jo Johnson tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde kullanılan trenlerin yüzde 29’unun tamamen dizel yakıt ile çalıştığı belirtildi. Johnson aşama aşama bu trenleri kullanımdan kaldıracaklarını belirtirken demiryollarının elektrikli teknolojiye adapte edileceğini de belirtti. Bu noktada büyük batı demiryolu ağı içerisinde yer alan Cardiff- Swansea, Midland ana hattı ve de Oxenholme – Windermere hattının elektriklendirilmesi için onay verildiğini de sözlerine ekledi.