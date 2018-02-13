Şimşek’ten Müslüman Ülkelere Çağrı: Parayı Bize Yatırın

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, petrol zengini Müslüman ülkelerin gelirlerini batıda değil Türkiye’de değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nda (BTK) düzenlenen İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı’na konuşan Şimşek, Müslüman ülkelere sitemde bulunarak paralarının çok düşük oranlar ile batı ülkelerinde park edilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Türkiye ve Endonezya gibi Müslüman ülkelerin çok ciddi gelecek vaat ettiğini ifade eden Şimşek, burada yer alan şirketler ile ortaklığa girmenin dünyaya açılarak çok büyük bir pazardan pay almayı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Türk Ekonomisi Çok Büyük Bir Çıkış Yakaladı

Ülkemizin başta ekonomi alanında çok büyük bir çıkış yakaladığının altını çizen Şimşek, en önemli sorunu cari açık olarak gördüklerini dile getirdi. Bu konuda gerçekleştirilecek reformlar ile hem ar-ge İnovasyon ve girişimciliğin destekleneceğini hem de üretimin artırılması için çaba sarf edileceğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, reformlar ile daha iyi bir geleceğe doğru adım atılacağını dile getirdi.

Eğitim Reformu Sırada

Önümüzdeki dönemde eğitim konusunda da önemli bir reform gerçekleştireceklerini dile getiren Şimşek, öğretmenlerin yeniden eğitilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve sektörde özel girişimciliğin payının artırılması gibi konularda önemli adımlar atılacağının bilgisini verdi. Okul öncesi eğitimde yüzde 90-100 katılım seviyesine ulaşmayı umut ettiklerini belirten Şimşek bunun istihdam için de önemli bir adım olduğunu vurguladı.