Burgan Bank Ödüle Layık Görüldü
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Burgan Bank Ödüle Layık Görüldü


Burgan Bank Ödüle Layık Görüldü
Burgan Bank Ödüle Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 13-02-2018 Saat: 10:26
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Yaptığı çalışmalarla birlikte hızla büyüyen Burgan Bank finans dünyasının da dikkatini çekti. Kurumsal bir banka olan Global Banking and Finance Reviev tarafından büyüme hızıyla ödüle layık görüldü.

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Burgan Bank, başarısını uluslararası platformda kazandığı ödülle taçlandırdı. Finans dünyasının prestijli yayınlarından Global Banking and Finance Review, Burgan Bank Türkiye’ye “2017' Yılının En Hızlı Büyüyen Kurumsal Bankası” ödülünü verdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Burgan Bank Türkiye Genel Müdürü Murat Dinçşunları söyledi: Bankacılık, varlık yönetimi ve sigorta gibi birçok alanda dünyanın en iyi firmalarının değerlendirildiği Global Banking and Finance Review, Bankamızı ‘2017 Yılının En Hızlı Büyüyen Kurumsal Bankası’ ödülüne layık gördü. Burgan Bank olarak ilişki bankacılığı anlayışını temel alarak Kurumsal Bankacılık alanında her geçen gün sağlıklı büyümemizi sürdürüyor, müşterilerimizin ilk üç bankasından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2018 yılında daha güçlü bir sermaye ile faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ayrıca dış ticaret, hazine ve nakit yönetiminde de hacim ve kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Sermayedarımızın ve müşterilerimizin bize olan güveni ve odaklı bankacılık anlayışımız ile başarımızı gelecek yıllarda da sürdüreceğimize inanıyorum.”

2017 yılında yedincisi verilen Global Banking and Finance Review Ödülleri’nde, firmalar arasında seçim yapılırken kurumsal yönetim ilkeleri, finansal yapı, müşteri memnuniyeti, kalite yönetimi, iş modeli ve teknik alt yapı gibi birçok sektörel kriter göz önünde bulunduruluyor.

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