Facebook Yeni Yatırımlarını Açıkladı

Facebook, 8-9 Şubat’ta Londra’da düzenlediği Facebook Communities Summit (FCS) etkinliğinde milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı Facebook Topluluk Liderleri Programı’nı duyurdu. Söz konusu yatırım kapsamında topluluk oluşturan ve onlara liderlik eden kişilere 1 milyon USD’ye kadar yardım da yapılacağı açıklandı.

Aralarında Mide Lobisi, İhtiyaç Haritası, Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Araştıran Anneler, Saçım Saçın Olsun, Interrail Türkiye ve Kalpler Erisin olmak üzere Türkiye’den seçilen yedi grubun da bulunduğu etkinlikte Avrupa’nın dört bir yanından toplam 300 topluluk lideri bir araya geldi. Grup liderlerine yeni Facebook ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra Londra’daki mühendislik ekibinin üzerinde çalıştığı, insanları Facebook’ta güvenli tutmaya odaklanan teknolojiler de tanıtıldı.

Facebook Communities Summit’te öne çıkan konular şöyle:

Facebook Topluluk Liderleri Programı

Topluluk liderlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Facebook, onlara daha etkili sonuçlar elde etmeleri için ihtiyaçları olan yardımı Facebook’un uygulama ve hizmet ailesi ile sunuyor. Bu yönde tasarlanan Facebook Topluluk Liderleri Programı’nın özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Programın İhtisas ve Burs ayağı kapsamında dünyanın dört bir yanından topluluk liderlerine fon sağlanacak.

En fazla beş topluluk lideri seçilerek her biri tasarılarını finanse etmeleri için 1,000,000 USD’ye varan ödül kazanacak.

En fazla 100 lider burs programımız için seçilecek ve belirli topluluk girişimleri için kullanılmak üzere her biri 50,000 USD’ye varan hibe kazanacak.

Topluluk Liderliği Grupları, yerel toplulukların liderlerini yüz yüze buluşturacak; onlara iletişim kurma, birbirinden öğrenme ve işbirliği yapma fırsatını sunacak.

Topluluk Liderlerine Özel Facebook Grupları ile İngiltere ve ABD’de 10.000’in üzerinde grup lider bir araya getiriliyor. Birbirleriyle iletişim kurmalarının yanı sıra Facebook ekibiyle yeni özellikler denemeleri ve geribildirim yapmaları sağlanacak.

İhtisas ve burs için başvurular communities.fb.com adresi üzerinden yapılabiliyor.

Grup Liderleri ve Üyeleri İçin Yeni Araçlar

Topluluklarının güvenli, düzenli ve etkileşim içinde olmasını isteyen topluluk liderlerini desteklemek için eklenen dört yeni özellik ise şöyle:

Admin araçları: Admin’ler artık üye taleplerine, Grup analizlerine ve daha fazlasına tek bir yerden ulaşabilecek. Bu sayede grubu yönetmeleri daha kolay olacak ve üyelerle etkileşimde bulunmak için daha fazla zamanları olacak.

Grup duyuruları: Yeni grup duyuruları özelliği ile grubun en tepesinde yer alacak, en fazla 10 duyuru girebilecekler.

Grup kuralları: Grup admin’leri artık kurallara ayrılan bir bölüm olması sayesinde grup kurallarını üyeleriyle daha verimli bir şekilde paylaşabilecek.

Kişiselleştirme: Admin’ler artık grubun genelinde görülecek kişiselleştirilmiş, topluluğu temsil eden bir renk ekleyebilecek.

Grup güvenliği için Londra’daki mühendislik ekibi genişliyor

Facebook’un dünyanın dört bir yanında görev yapan mühendislik ekibinin çalışmaları şu alanlara odaklanıyor:

Sahte hesapları tespit etmek ve durdurmak: Facebook’un insanların gerçek insanlarla gerçek bağlantılar kurduğu bir topluluk olarak kalmasını sağlamak.

İnsanları zarardan korumak: Gerçek dünyada olduğu gibi Facebook’ta da karşılaşılabilecek zorbalık ve dolandırıcılık gibi durumları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için daha iyi araçlar geliştirmek.

Şikayet yöntemlerini iyileştirmek: Yapay zeka ve ekip çalışanlarının ortak çalışmasıyla insanların, Facebook platformunda olmaması gereken içerikleri şikayet etmesini kolaylaştırmak