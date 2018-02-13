13 Şubat Salı Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Kapalıçarşı Altın Fiyatları Son Dakika! Gram Altın Kaç Lira?

Altın fiyatları 13 Şubat Salı gününe nasıl başladı sorusunun yanıtını merak eden yatırımcılar dikkatini Kapalıçarşı altın fiyatlarına verdi. Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? En güncel Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? Cumhuriyet ve gram altın alacaklar dikkat! Altındaki son dakika gelişmeler haberimizde…

Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları!

Küresel piyasalardaki dalgalı seyir sakinleşmeye başladı. Altın yatırımcısı alım yönlü hareketlerle piyasanın yeniden canlanmasını sağladı. Altının kalbinin attığı Kapalıçarşı’daki hareketlilik haftanın ilk işlem günü olan dünde hissedilir derecede oldu. Kapalıçarşı altın fiyatları arasında en çok merak edilenler arasında gram altın ilk sırayı aldı. Gram altın bugün kaç lira oldu, diyen altın yatırımcısı fiyat araştırmalarına erken saatlerde başladı. Altını uzun vadeli yapmak isteyenlerin markajında olan gram altın bugün alışta 162,07 kuruş seviyesinde başladı. Yatırımın güvenli limanı olan altın özellikle uzun vadede yatırımcısını pişman etmedi. Düşük fiyatları değerlendirenler ise çok daha kârlı oldu. Çeyrek altın yeni yılda da hem yatırımlık hem zor günlerin kurtarışı olmayı sürdürdü. Küçük yatırımcı fiyat avantajını fırsat olarak değerlendirdi ve alış yönlü hareketlerini yılın ikinci ayı olan şubatta da devam ettirdi. Peki, 13 Şubat Salı çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın fiyatı arttı mı, düştü mü? Tüm bunlar ve çok daha fazlasını sizler için araştırdık.

Gram Altın Kaç Lira Oldu?

Kapalıçarşı’da gram altının gramaj fiyatı gün açılışında alışta 162,07 lira oldu. Piyasa satışlarını ise 162,10 liradan başlattı. Yurt genelindeki fiyatlarda Kapalıçarşı gram altın fiyatlarına benzer seviyelerde oldu.

Güncel Kapalıçarşı Çeyrek Altın Fiyatı!

Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı 13 Şubatta alım işlemlerine 259 lira 27 kuruş seviyesinden başladı. Satıştaki fiyat 265 lira 75 kuruş olarak devam ediyor.

Yarım altın bugün Kapalıçarşı’da alış işlemini 518 lira 54 kuruş üzerinden gerçekleştiriyor. Yarım altının piyasadaki satış fiyatıysa 531 lira 50 kuruş olarak devam ediyor.

Ata tam altın yatırımcısının gözü düşen fiyatlardan sonra satış fiyatlarına çevrildi. Buna göre Ata tam altının bugünkü satış fiyatı bin 67 lira 44 kuruş oldu. Alım işlemlerinde uygulanan fiyatsa bin 84 lira 39 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

Cumhuriyet Altını Anlık Fiyat!

Cumhuriyet altını geçen hafta satışları büyük ölçüde artırmıştı. Hafta sonu fiyatları ciddi bir düşüş kaydetmeyince cumhuriyet altını yeni haftaya sakin başladı. Gün açılışında Kapalıçarşı’da cumhuriyet altını alışta bin 70 lira 94 kuruş üzerinden işleme dahil edildi. Satış fiyatıysa bin 87 lira 13 kuruş olarak güne başladı.