TPF Eğitime Devam Ediyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 3 yıldır "Perakende insanla başlar, insanla biter" sloganıyla perakende sektöründeki donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, sektörün geleceğini şekillendirmek için ülke genelinde düzenlediği eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl da Türkiye'yi il il dolaşacak olan TPF; İK yöneticileri için ayrı, kategori yöneticileri, uzmanları, mağaza müdürü, müdür yardımcıları, mağaza yöneticileri için ayrı eğitimler verecek. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek; “Yarın koltuklarımızı teslim edeceğimiz çalışanlarımıza ne kadar çok yüksek beceri kazandırabilirsek, 2023 yılı hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabileceğiz. İçeriğini daha da geliştirdiğimiz bu yılki program kapsamında yaklaşık bin 750 çalışanımızı eğiteceğiz” dedi

Perakende sektörünün sürdürülebilir büyümesine ve sektöre yeni başlayan gençlerin mesleklerini uzun vadeli görmelerini sağlamak amacıyla 3 yıl önce eğitim seferberliği başlatan TPF, Türkiye genelindeki binlerce çalışanı için farklı başlıklarda kurguladığı eğitimlere devam ediyor. PERDER üyesi yerel zincir marketlerde görevli İK yöneticileri için ayrı, kategori yöneticileri, uzmanları, mağaza müdürü, müdür yardımcıları ve mağaza yöneticileri ayrı eğitimler kurgulayan TPF, bu yılki program kapsamında bin 750 çalışanına eğitim verecek.

Perakendenin Geleceğine Yön Verecekler

Eğitmen Esat İhsan Kocager ve Taciser Ürersoy Fıstık'ın üstlendiği "Kategori ve Mağaza Yönetimi" etkinlikleri bu yıl da iki farklı bölüm ve günde gerçekleştirilecek. P&G ve Nutricia Anne Bebek Beslenmesi sponsorluğunda Market Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Satın alma ve Kategori Yöneticileri için gerçekleştirilecek eğitimin ilk gününde Perakende Yöneticisinin Başarı Sırları, "Kuşakların davranışları, "Takımın kadar güçlüsün", "Yeni yönetim modeli", "Yönetici tarzları", "Güçlü Bağ Kurmak", "SDS (Sor, Dinle, Söyle, Cesaret, Takdir)", "Analitik, sosyal ve duygusal zeka" ve "Analitik, sosyal ve duygusal zeka" başlıklarında paylaşılacak.

PERDER üyesi işletme sahipleri sponsor firmaların bölge yöneticileri ile bir araya gelerek, işbirliklerini geliştirmek adına görüşmeler de yapacağı eğitimin ikinci bölümünde ise günümüz dünyasında perakende sektöründe liderliğe giden yol katılımcılarla paylaşılacak. Tüm gün sürecek eğitimde Türkiye ve dünyada gıda perakendeciliği, perakendecilikte gelecek trendleri, ölçümleme, analiz, perakendenin 3 önemli unsuru, liderlik davranışları, hizmet, ikna, etkileme ve satış liderliği için altın kurallar aktarılacak

Perakendede İnsan Kaynağının Gücü

İnsan Kaynakları Danışmanı Tuğba Camuzoğlu tarafından gerçekleştirilecek İK eğitimlerinde mülakattan bireysel ve kurumsal kariyer planlamasına, çalışan memnuniyetinden İŞ-Kur teşviklerine, çalışan motivasyonundan işaret diline kadar İK süreçlerini kusursuzlaştıracak tüm başlıklar iki gün boyunca çalışanlarla paylaşılacak. Şubat ayında İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Ordu'da gerçekleştirilecek eğitimlere mart ayında Çorum, Trabzon, İstanbul, Konya, Erzurum'da devam edilecek. Bölge illerde çalışan yöneticilerin de katılacağı İK ile Kategori ve Mağaza Yönetimi eğitimleri nisan ayı sonunda Gaziantep’in ardından Van'da tamamlanacak.

Yerel zincirlerin sektörde yaşanan büyük rekabete karşı yakaladıkları başarıyı geleceğe de taşıyabilmek için başlatılan eğitim seferberliğini her yıl geliştirerek devam ettiklerini belirten TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek; "Sektörümüzü her anlama geleceğe hazırlayacak en önemli anahtarın eğitim olduğuna inanıyoruz. Yarın koltuklarımızı teslim edeceğimiz çalışanlarımıza ne kadar çok yüksek beceri kazandırabilirsek, 2023 yılı hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabileceğiz. 3 yıl önce başlattığımız seferberlik süresince, marketlerimizde görevli tüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza dokunduk. Yerel zincirler olarak yakaladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak, koyduğumuz hedeflerin ötesine geçebilmek adına personelimize üst seviyede beceri kazandırmayı önemsiyoruz. Türkiye çapında organize ettiğimiz eğitimlerimize yüksek katılım gösteren çalışanlarımıza, eğitmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza teşekkür ederim” dedi.