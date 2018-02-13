Borsa Yükselişi İkinci Güne Taşıdı! BIST 100 Endeksi Açılışı 115 Binin Üzerinde Yaptı

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününde yükselişi sürdürdü. Borsa açılışta yüzde 0,43 değer artırdı. BIST 100 endeksi güne 115.317,81 puanla başladı.

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul haftanın ilk günündeki değer artışını ikinci güne taşıdı. 13 Şubat Salı gününün açılışında BIST 100 endeksi değeri 496,21 puanlık artış kaydetti.

Borsa İstanbul’da yer alan bankacılık endeksi değerini açılışta yüzde 0,50 artırmayı başardı. Bunun yanında holding endeksi yüzde 0,22’lik yükselişe ev sahipliği yaptı.

Borsada yer alan sektörler incelendiğinde açılışta en iyi gün başlangıcını finansal kiralama yaptı. Endeksteki yükseliş yüzde 1,33’ü gösterdi. Sektörel endekslerden sadece bir tanesi güne kayıpla başladı. O sektörde inşaat olarak dikkat çekti. Endeksteki değer kaybı yüzde 0,23’e denk geldi.

Borsa İstanbul Küresel Gelişmelerde Olumlu Etkilendi

BIST 100 endeksi, sert düşüşler kaydeden küresel piyasaların yönünü yukarıya çevirmesinden olumlu etkilendi. Dünkü pozitif gelişmeler BIST 100’ün 115 bin 415 puanı aşmasını sağladı. Bu puan seviyesinden sonra hızlanan satışlar değerin gerilemesini getirse de, BIST 100 endeksi gün kapanışını artı olarak gerçekleştirdi. Gün sonundaki kazanç, Cuma gününe kıyasla yüzde 1,08 oldu. Kapanış göstergeleri ise 114 bin 821,60 puanla günü geride bıraktı.

Borsa uzmanlarına göre dünya borsalarındaki dalgalanma bir süre daha sürecek. Endeksler değer artışına devam edecek. Yükselişi faizler destekleyecek. Özellikle gelişmiş ülkelerin tahvillerindeki gelişmeler küresel piyasayı etkisi altına alacak ve gidişatın belirleyicisi olacak.

Uzmanların tahminlerine göre BIST 100 endeksi teknik açıdan, 115 bin 500 noktasında direnç gösterecek. Endeksin destek konumu ise 112 bin 500 seviyesinde olacak.