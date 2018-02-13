Veri Koruması İçin Yeni Çözümler

Günümüzde finanstan perakendeye, otomotivden telekomünikasyona kadar tüm sektörler için hayati önem taşıyan veri koruma ve yedeklemede yeni bir dönem başlıyor. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda inovatif çözümler geliştiren Commvault, Hewlett Packard Enterprise (HPE) ile önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşma doğrultusunda Commvault, HPE’ın yeni GreenLake yedekleme çözümüne güç verecek. Yeni kombine çözüm sayesinde şirketler verilerini daha düşük maliyetlerle, daha basit ve daha hızlı koruyup yedekleyebilecek.

Kurumsal yedekleme, kurtarma, arşivleme ve bulut alanında küresel bir lider olan Commvault, şirketlere iş süreçlerinde rekabet avantajı sağlamaya devam ediyor. Müşteri beklentileri ve gelecek ihtiyaçları doğrultusunda inovatif çözümler geliştiren şirket, sektörün dev ismi Hewlett Packard Enterprise (HPE) ile önemli bir işbirliğine imza attı. Şirketlerin iş süreçlerine hız katacak anlaşma kapsamında HPE’ın yeni GreenLake yedekleme çözümü ile veri koruma ve yedeklemede kombine çözüm dönemi başlıyor.

Maksimum Güvenlik, Bulut Benzeri Çeviklik Vadediyor

HPE'ın sunucu, depolama ve ağ teknolojileri ile entegre şekilde sunulan Commvault yazılımı, bulut hizmetine benzer esnek fiyatlandırmayla şirketlerin hizmetine sunulacak. Bu sayede şirketler her geçen gün büyüyen veri depolama ve koruma ihtiyacı için daha fazla yatırım yapmak yerine, esnek yazılım ve donanım çözümünü tercih edebilecek. Dönüşüm süreçlerinin minimum sürede gerçekleştirildiği hizmet kapsamında, veri yönetimi ve korumasında karşılaşılan uyumluluk sorunları da tarihe karışacak.

"Operasyonel Maliyetleri ve Riskleri Sıfıra İndiriyoruz"

Sektörün alanında iki dev ismini buluşturan proje kapsamında Commvault Başkanı ve CEO’su N. Robert Hammer şöyle konuştu, “Commvault ve HPE'ın güçlerini birleştirdiği proje, müşterilerimizin yararına olacak. İş süreçlerinde yeni bir dönem başlatacağız. Hizmet verdiğimiz şirketlerin veri merkezlerini özel olarak geliştirilecek çözümlerle uçtan uca bir yedekleme hizmeti ile birleştireceğiz. Bu stratejik teknoloji ortaklığı doğrultusunda şirketler daha iyi veri erişimi, daha iyi veri koruması, iş sürekliliğine erişecek. Bu sayede BT çalışanları artan veri ihtiyacını düşünmek yerine, daha stratejik konulara odaklanacak. HPE ile yapılan bu iş birliği sayesinde, uyumluluktan kaynaklanan operasyonel maliyetler de azalacak."

"Kullandığın Kadar Öde Kısmı Süreci Hızlandıracak"

HPE Pointnext Üst Düzey Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ana Pinczuk ise "Yedeklemelerin tahsis edilmesi ve büyüyen veri hacminin yönetilmesi gibi kapasite planlamaları zaman zaman karmaşık süreçleri beraberinde getiriyor. Commvault ile yaptığımız işbirliği sayesinde karmaşık süreçler ortadan kalkacak. Şirketler eksiksiz bir yedekleme çözümüne kavuşacak. Kullandığın kadar öde modeli ile şirketler teknoloji ve yönetim hizmetlerini anlık olarak ölçümleyecek. Esnek hizmet modeli ile veri merkezlerinin kapasite ve güvenlik kontrolü saniyeler içerisinde gerçekleştirilip, ihtiyaç doğrultusunda daha büyük bir hizmet, hızlıca devreye alınabilecek" dedi.

En Yüksek Skor Commvoult'ta

Forrester, veri yönetimi, güvenliği ve esnekliği konusunda yeni araştırmasını yayımladı. Şirketin BT analistleri tarafından, tüm destek sağlayıcıları arasında gerçekleştirilen yeni araştırmaya göre Commvault, sunduğu platform desteği ve müşteri geri bildirimleriyle en yüksek skoru kazandı. Öte yandan veri merkezi yedekleme ve kurtarma çözümleri ile ilgili Gartner Magiic Quadrant raporuna göre de Commvault 7'inci kez liderliği elden bırakmadı.