Yazılım Sektöründeki Payı Artırmalıyız

Yerli yazılımın öneminin tüm kesimlerce daha iyi anlaşılmaya başlandığı şu günlerde, yazılım geliştiricilerine özel destekler sağlanması ve kamu birimlerinin yerli ürünlere öncelik vermesi büyük bir önem arz ediyor. Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz, son dönemdeki bu gelişmelere yönelik şunları söyledi: “Ülke olarak yerli yazılım teknolojilerinde dünya yazılımından sadece binde 6 oranında pay alıyoruz. 2023 hedeflerine paralel şekilde yazılım sektörünün geliştirilmesi ve bu oranın artırılması için daha çok çaba harcanması gerekiyor.”

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gelişmelerin ardından, tüm sektörler için yerli yazılım kullanımının bir kez daha gündeme gelmesiyle birlikte Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli yazılım teknolojisinin, 10 sene öncesine kıyasla ülkemizde büyük ilerleme kaydettiğinin altını çizen Beykoz, “Ülke olarak 2023 hedeflerine paralel şekilde yazılım sektörünü geliştirmemiz için daha gidecek çok yolumuz var. Hatırlanacağı gibi 2023 hedeflerinin ilki, dünyada en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer almak, ikincisi ise toplamda 500 milyar dolar olarak planlanan ihracatın 150 milyar dolarının bilişim sektöründen gelmesiydi. Mevcut durumda, dünya yazılımından sadece binde 6 oranında bir pay alıyoruz ve hedeflere ulaşılması için bunu kesinlikle artırmamız gerekiyor. Bu sebeple yerli yazılım geliştiricilerine özel destekler verilmesi ve kamu birimlerinin güvenlik yazılımlarında yerli ürünlere öncelik vermesi çok önemli” dedi.

Yerli Yazılıma Yapılan Yatırım Tek Seferlik Olarak Düşünülmemeli

Destek ve teşviklerin sektörün büyümesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Beykoz açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Bunların yanında yerli yazılımcılar da kendi sorumluluklarının farkına varıp geliştirmelerine son sürat devam etmeliler. Yazılım denince malesef bir iyi, bir de kötü niyetten bahsetmek gerekiyor. Kötü niyetli yazılımcıların iletişim ağlarına sızmak için her türlü yöntemi denediğini biliyorsak, yerli yazılımcılar da bizleri bunlardan korumak için çaba göstermeliler. Hem özel sektör hem de yerli yazılımı destekleyen kamu sektörünün yerli yazılıma yapılan yatırımı tek seferlik bir iş olarak görmemesi ve sürekli geliştirme beklediğinin bilincinde olması gerekiyor. Dolayısıyla sürekli yatırım gerekliliğinin farkına varılmalıdır.”

Savunma ve Silah Sanayiinde Yerli Yazılımların Kullanımı Önemli

Yerli yazılım teknolojisinin tüm sektörler için kullanımı ayrı ayrı önem taşırken, savunma ve silah sanayiinde kullanılan yazılımlarda özellikle network ve internet güvenliği alanlarında yerli yazılımların kullanılması son derece önemli. e-Dönüşüm sektöründe kendi hizmetlerini sunmaya devam eden Digital Planet’in bu konularda kendisine ait çalışmaları olduğunu belirten Beykoz son olarak şunları belirtti: “Yüzde yüz yerli yazılımımızı kullanıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz yerli yazılımımız ile 2018 yılı itibariyle 8.000’in üzerinde müşteriye hizmet veriyor ve sürekli çalışmalarımızla yeni ürün ve servisleri kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. 2018 yılında sistemlerimizden geçen fatura sayısının 1 milyar sınırını aşacağını öngörüyoruz. Bu yüksek fatura hacmi yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da bile karşılaştırılamayacak miktarda. Sisteme yeni dahil olan firmalar ile birlikte sürekli artan fatura hacimlerinin mevcut platformlarımızı olumsuz etkilemeyeceği alt yapı yatırımlarına çok önem veriyoruz. Çok yakın zamanda da bu ürün ve servislerimizi yurt dışına ihraç etmeye hazırlanıyoruz.