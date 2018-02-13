Sevgililer Gününde E Ticaret Cirosu Artacak
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Sevgililer Gününde E Ticaret Cirosu Artacak


Sevgililer Gününde E Ticaret Cirosu Artacak
Sevgililer Gününde E Ticaret Cirosu Artacak Elif İşçi - Tarih: 13-02-2018 Saat: 10:50
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Sevgililer gününün yaklaşması ile birlikte e ticaret sektörü hareketlenmeye başladı. Bunun üzerine sevgililer günü için beklentiler 1.5 milyon liraya kadar yükseldi.

Online alışveriş sektörü bu yıl Sevgililer Günü dolayısıyla 1.5 milyar liralık ciro hedefliyor.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kredi kartı şirketlerinin resmi rakamlarına göre, 14 Şubat Sevgililer Günü ile öncesindeki bir haftalık dönemde son 3 yıldır 8 - 9.5 milyar lira arasında satın alma gerçekleştiğini anımsattı.

Bu yıl da aynı hafta içinde kredi kartı harcamalarının 10 milyar lirayı aşmasının beklendiğini anlatan Kayral, şunları söyledi:

“Sevgililer Günü, Anneler Günü’nün ardından perakende sektörünün en canlı olduğu dönemdir. Bu canlılık e-ticarete de yansıyor. Sanal mağazaların özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları tanıtımlar, kampanyalar çok etkili oluyor. Normal dönemlerde kredi kartı harcamalarının sadece yüzde 3-4’ü online alışverişte kullanılırken, kampanyaların etkisiyle Sevgililer Günü’nde bu oran yüzde 15’leri bulabiliyor. Bu yıl 10 milyar lirayı aşması beklenen Sevgililer Günü alışverişlerinin yaklaşık 1.5 milyar lirası dijital pazardaki mağazalara gidecek.”

Öğrenciler ile 24-45 yaş arasındaki çalışan kişilerin, özel günlerde avantajlarından dolayı online alışverişe yöneldiklerini kaydeden Kayral, “Öğrenciler ile çalışan genç ve orta yaş kesim, hediyesini Google gibi arama motorları üzerinde araştırıp buluyor, sonra da en uygun fiyatlı olanını karşılaştırma siteleri aracılığıyla belirleyip satın alıyor. Romantik bir akşam yemeği planlıyorlarsa fırsat sitelerinde çok özel fiyatlar bulabiliyorlar. Tüm harcamalarını Avantajix.com gibi yapılan her alışverişte nakit para ödeyen siteler üzerinden yaptıklarından, bu özel günleri cüzdanlarını fazla hırpalamadan atlatabiliyorlar” diye konuştu.

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