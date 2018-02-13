Altın Hesaplarına Bir Yılda 21,1 Ton Ekledik!
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Altın Hesaplarına Bir Yılda 21,1 Ton Ekledik!


Altın Hesaplarına Bir Yılda 21,1 Ton Ekledik!
Altın Hesaplarına Bir Yılda 21,1 Ton Ekledik! Çiğdem Yeniay - Tarih: 13-02-2018 Saat: 11:01
Anasayfa Eko Gündem Altın Hesaplarına Bir Yılda 21,1 Ton Ekledik!

Altın yatırımcısı bankalardaki altın hesaplarına sadece bir sene gibi kısa bir zaman diliminde 21,1 tonluk yatırım yaptı. Bankaların altın hesaplarında biriken miktarsa geçen yılın sonunda 153,6 tonu buldu.

Altın yatırımcısı bankalardaki altın hesaplarına sadece bir sene gibi kısa bir zaman diliminde 21,1 tonluk yatırım yaptı. Bankaların altın hesaplarında biriken miktarsa geçen yılın sonunda 153,6 tonu buldu.

Yatırımcının En Güvenilir Limanı Altın Kazandırdı

Parasını değerlendirmek ve risksiz kazanç sağlamak isteyen yatırımcı 2017’de bankaların altın hesaplarına yöneldi. Yatırımda en güvenilir liman olan altın, küçük ve büyük tüm yatırımcıların ortak noktası oldu.

Geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yastık altında bekleyen dövizlerin Türkiye ekonomisine kazandırılması için vatandaşlara seslenmiş, “Dövizleri bozduralım, bunu yerine altın alalım” demişti. Bu çağrı sonrasında yastık altında bulunan dövizler hızla TL’ye çevrilmiş; vatandaşlar altına ve bankaların altın hesaplarına yönelmişti.

Hesaplardaki Birikim 24,1 Milyar Lirayı Aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde geçen sene bankalardaki kıymetli maden depo hesapları ciddi oranda arttı. Hesapların toplam tutarı tarihi zirveyi gördü. Hesaplarda biriken para 24 milyar 103 milyon lira gibi dev bir noktaya yükseldi. Bu tutarın 23 milyar 474 milyon lirasını yurtiçindeki vatandaşlar biriktirdi. Kalan 629 milyon liralık bölümü ise yurtdışında yaşayan kişiler oluşturdu. 2016 yılına ait bilgiler dikkate alındığında bu hesapların toplam tutarı 17 milyar 445 milyon lira olarak kayda alınmıştı. İki yıl arasında yapılan karşılaştırma hesap tutarlarındaki artışın yüzde 38,2 olduğunu kanıtlar nitelikte oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası 2017 kapanışını bir kiloluk altıda 156,9 bin TL seviyesiyle gerçekleştirdi. Kıymetli maden depo hesaplarında biriken paranın miktarsal büyüklüğü ise 153,6 tona denk geldi. 2016’nın kayıtları ise altın hesaplarında biriken miktarın 132,5 ton olduğunu kayda almıştı. Her iki yıl arasında yapılan karşılaştırma artışın sadece bir senede 21,1 ton olduğunu gösterdi. 

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