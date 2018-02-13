Ambiente Fuarında LAV Dikkat Çekti

Camın yenilikçi markası LAV, dünyanın en önemli fuarlarından Ambiente Fuarı’nda yeni koleksiyonlarıyla büyük ilgi gördü. 9-13 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen fuara bu sene de katılan LAV, 2018 trendlerini yansıtan 4 yeni konseptini ve 6 parçadan oluşan yeni ürünü Duo’yu ilk defa dünya pazarında sergiledi. Modern tasarımlarıyla dünyanın farklı ülkelerinde binlerce eve giren LAV, ürünleriyle bu sene de tasarım severlerden tam not aldı.

Camı yenilikçi ve estetik tasarımla buluşturan LAV, 9-13 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen, sektörün en önemli fuarlarından Ambiente Fuarı’nda yerini aldı. Fuara katılan 300’e yakın markanın arasında; ilk kez sergilediği 6 parçadan oluşan Duo ürününün yanı sıra Pudra Tonları, Şehir Işıkları, Sonbahar Sıcaklığı ve Tropik Işıltılar konseptli yeni konseptlerini sergileyen LAV, 2018 trendlerini yansıtan koleksiyonlarını dünyanın 50 ülkesinden gelen ziyaretçilerle buluşturdu.

LAV 2018 Koleksiyonlarıyla Ambiente Fuarı’na Renk Kattı

LAV’ın fuarda ilk kez sergilediği 6 parçadan oluşan Duo Set, 6 farklı kullanım seçeneği ile günümüz dünyasında tasarım kadar işlevselliğin de önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Çarpıcı renkleri ve “Tak, Çıkar, Karıştır” pratikliği ile dikkat çeken Duo Set, fuar ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu. Naifliği sofralara taşıyan Pudra Tonları konseptiyle altın detayları, turkuaz, nil yeşili ve blush pembe ile buluşturan LAV, göz alan Şehir Işıkları konsept ürünleriyle de fuar ortamına gümüşi parıltılar saçtı. Fuarda LAV’ın en çok ilgi gören konseptlerinden Sonbahar Sıcaklığı’nda ise modern çizgiler ve stilize desenlere sahip, sonbahar renklerini taşıyan tasarımlar 2018’in doğanın tüm renklerini kucaklayan bir yıl olacağını müjdeledi. 2018 yazında evlerde karnaval havası estirmeye hazırlanan Tropik Işıltılar konseptli LAV tasarımları da çarpıcı renk titreşimleriyle fuarın atmosferine renk ve sıcaklık kattı