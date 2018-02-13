Nissan'dan Şubat Ayına Özel Kampanya Seçenekleri
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Nissan'dan Şubat Ayına Özel Kampanya Seçenekleri


Nissan'dan Şubat Ayına Özel Kampanya Seçenekleri
Nissan'dan Şubat Ayına Özel Kampanya Seçenekleri Elif İşçi - Tarih: 13-02-2018 Saat: 11:11
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Japon otomotiv üreticisi olan Nissan araç meraklıları için Şubat ayına özel bir kampanya düzenledi. Bu kampanya ile birlikte özel fiyatlar sunduğunu belirtti.

Japon otomotiv devi NISSAN, özel indirim kampanyaları ve finansman seçenekleri ile heyecanı Şubat ayına da taşıyor. Seçili binek modellerde %0 faiz imkanının yanı sıra SUV’un lideri Qashqai için de "takas indirimi” desteği sunuyor. Pick-up pazarının parlayan yıldızı NISSAN Navara’da ise 4x2 ve 4x4 versiyonlarına özel seçenekler mevcut.

NISSAN, Şubat ayına özel hazırladığı indirim ve finansman kolaylıkları ile yeni yılda da avantajlı fiyatlarla otomobil sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Kampanyalar, NISSAN’ın tüm binek modellerinin yanı sıra pick-up segmentindeki iddialı modeli olan NISSAN Navara’da da geçerli.

Heyecan Duymayan Kalmasın

NISSAN’ın Şubat fırsatlarında şehrin vazgeçilmezi NISSAN Micra ve şehrin haylazı NISSAN Juke modelleri için %0 faiz fırsatı öne çıkıyor. Avrupa’nın en çok satan Crossover modeli NISSAN Qashqai ve dünyanın en çok satan SUV modeli NISSAN X-Trail modellerinde ise kredi miktarını 50.000 TL'ye çıkarıp, faiz oranını %0,89'a indiriyor. NISSAN Qashqai sahibi olmak isteyenleri yetkili bayilerde, anahtar teslimde ‘4.000 TL'lik Takas İndirimi’; NISSAN X-Trail sahibi olmak isteyenleri ise %3 kampanya indirimi bekliyor.

NISSAN Navara’da Heyecanlandıran Fırsatlar

2016 yılında Yılın Pick-up’ı ve hem 2016 hem de 2017 yıllarında üst üste 2. kez En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari araç markası unvanını kazanan NISSAN Navara’nın Şubat kampanyasında, 4x2 versiyonuna özel ‘96.900 TL'den başlayan fiyatlar’ ve özel indirimlerle birlikte ‘50.000 TL, 12 Ay %0,89 Faiz’ fırsatı sunuluyor. 4x4 versiyonlarında ise yine ‘50.000 TL, 12 Ay 0,89% Faiz’ avantajı ile birlikte özel indirimler veriliyor. Kampanyalardan faydalananlar ayrıca hediye kasa havuzu sahibi de olacak.

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