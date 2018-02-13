Hayat Kimya Yıla Yeni Yatırımlarıyla Başladı

Hayat Kimya, Molfix bebek bezi, Papia ve Familia temizlik kağıtları ile Pakistan pazarına girdi.

Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Ortadoğu ve Afrika’daki güçlü deneyimimizle, Güney Asya’nın yükselen yıldızı Pakistan’da da lider olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Dünyanın beşinci büyük markalı bebek bezi üreticisi ve Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisi Hayat Kimya, 100’den fazla ülkeye ihraç ettiği güçlü Türk markaları Molfix, Papia ve Familia’yı Pakistanlı tüketicilerle buluşturdu.

Türkiye’nin ardından Cezayir, İran, Mısır, Rusya ve Nijerya’da bebek bezi, deterjan, temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımları bulunan Hayat Kimya, Türkiye’de üretilen ürünlerini taşıdığı Pakistan pazarına 600 milyon TL yatırım yapacak.

Pazar Liderliğini Hedefliyoruz

Dünyanın 6. büyük nüfusu ve gelişen pazar statüsüyle Güney Asya’nın yükselen değeri haline gelen Pakistan’daki lansmanda konuşan Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Dünyada herkesin yüksek kaliteye erişim hakkı olduğuna inanarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda, en yenilikçi ürünlerimizi, gittiğimiz coğrafyalara taşıyoruz. İran’da, Cezayir’de, Nijerya’da bizi lider yapan deneyimimizle girdiğimiz Pakistan’da Molfix bebek bezi, Papia ve Familia temizlik kağıtlarımızı Pakistan’da 30 milyon eve taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Tarih boyunca iyi ilişkilere dayanan Pakistan – Türkiye dostluğunun, istikrarlı büyüme ve yatırım fırsatları sunduğunu belirten Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, sözlerini şöyle sürdürdü:''Güney Asya’nın yıldız ekonomisi Pakistan’a, Hayat kalitesi ve deneyimini taşıyarak bebeklerin ve ailelerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında, Türkiye’nin yaklaşık 2.5 katı büyüklükte bir nüfusa ve gelişen bir ekonomiye sahip Pakistan’ın, Hayat’a yepyeni bir deneyim kazandıracağından eminiz. Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkiyi pekiştirecek 600 milyon TL’lik yatırımlarımızın ilk nüvelerini bu lansmanla attık.”

Globalleşme Sürecinde Pakistan’ın Önemi…

Hayat Kimya, globalleşme stratejisi kapsamında istikrarlı büyümeye önem veriyor.Hızlı tüketim sektöründe Türkiye’nin ardından Ortadoğu’da İran’lakağıt kategori liderliği ve Molfix liderliği, Kuzey Afrika’da Cezayir’le Molfix liderliği, Orta Afrika’da Nijerya’yla Molfix pazar lideri olarak önemli deneyimler kazanan Hayat Kimya, Güney Asya’da güçlenme stratejisini Pakistan’la başlattı.

Güney Asya’da Bölgesel Güç Olma Hedefi

Afrika yatırımlarına 2015’te Nijerya ile devam eden Hayat Kimya, 2017’de de bu ülkeye toplam 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi ve kağıt fabrikası kurmuştu. Molfix, geçtiğimiz yılı %51 pazar payı ile Nijerya’da pazar lideri olarak kapadı. Hayat Kimya, Afrika’daki bu başarıların ardından 2018’e Güney Asya’da Pakistan yatırımıyla hızlı başladı. Hayat Kimya, ülkeye üretim yatırımı planlarına devam ederek, yapacağı toplam 600 milyon TL’lik yatırımla bölgesel güç olmayı hedefliyor.

Türkiye’deki “İlk”ler Pakistan’a Taşınıyor

Hayat Kimya, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerini gittiği coğrafyalarda erişilebilir kılarak kısa zamanda pazar liderliği elde ediyor.Dünyada her dakika 11.200 anne Molfix’i tercih ediyor. Her dakika 300 kg Papia, Familia temizlik kağıtları ile milyonlarca eve hijyen yayılıyor.

Son olarak, Türkiye’nin ilk ve tek elastik gövdeli ve sarkmayan (anti-sagging) 3D teknolojiye sahip Molfix bebek bezini Pakistanlı annelerle buluşturuldu. Bebeklerin rahat hareket edebileceği gövde elastikiyeti sunan bu teknoloji, 12.7 milyon bebeği olan Pakistan’da da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yerel üreticilerin, çoğunlukla geri dönüşümlü kağıtlar sunduğu Pakistan pazarında, Hayat Kimya %100 saf selülozdan üretilen ve yapay beyazlatıcı kullanılmayan Papiave Familia markalarıyla temizlik kağıdı kategorisine iddialı bir giriş yaptı.