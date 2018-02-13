Microsoft İmagine Cup 2018 Başvuruları Başladı!
Advert Advert Advert

Microsoft İmagine Cup 2018 Başvuruları Başladı!


Microsoft İmagine Cup 2018 Başvuruları Başladı!
Microsoft İmagine Cup 2018 Başvuruları Başladı! Elif İşçi - Tarih: 13-02-2018 Saat: 11:22
Anasayfa Şirketler Microsoft İmagine Cup 2018 Başvuruları Başladı!

Microsoft İmagine Cup 2018 yarışması için gerekli başvurular başladı. Yarışmanın sadece üniversite öğrencilerini kapsadığı ifade edildi.

Üniversite öğrencilerine yönelik, dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarından biri olarak kabul edilen Microsoft Imagine Cup 2018’in başvuruları başladı. Yarışmada, öğrencilerin takımlar kurarak projeler geliştirmeleri bekleniyor. Microsoft’un en çok önceliklendirdiği alanlar ise Büyük Veri, Yapay Zeka ve Arttırılmış Gerçeklik. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 13 Nisan 2018 olarak açıklandı.

16 yıldır gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük öğrenci teknoloji yarışmalarından olan Microsoft Imagine Cup 2018’in başvuruları 13 Nisan’a kadar devam edecek. Imagine Cup’ta geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kategori bulunmuyor. Yarışmada herkes istediği alanda fikir ve proje geliştirme imkanına sahip. Imagine Cup 2018’de jüri, projelerdeki teknoloji altyapısına, Microsoft’un bulut platformu olan Azure servislerinin kullanımına ve projelerin ticari pazarlarda ne kadar şansı olacağını da ölçümlüyor olacak.

Bulut, yapay zeka, makine öğrenimi gibi teknolojilerin her gün daha da ön plana çıktığı günümüzde, 2003 yılından bu yana düzenlenen Imagine Cup, öğrencilerin bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Tüm Imagine Cup projelerinin mutlaka bir ya da birkaç Microsoft Azure servisini barındırmasını gerekiyor. Bunun yanı sıra, geleceği bugünden inşa eden projelerde mutlaka Yapay Zeka öğelerinin de yer almasını önemli bir etken.

Başvurular 13 Nisan’a Kadar Sürecek

Imagine Cup Türkiye ulusal finalleri için yapılacak başvurular 13 Nisan’a kadar sürecek. Türkiye finallerini kazanan ekip, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Finalleri’nde ülkesini temsil edecek ve orada sıralamaya giren takımlar Dünya Finalleri’ne katılacak. İşte Türkiye Imagine Cup 2018’in başvuru takvimi:

13 Nisan 2018 – Son Başvuru Tarihi

13 Nisan - 20 Nisan 2018 - Jüri Değerlendirme ve Ön Eleme

24 Nisan 2018 - Finalistlerin Duyurulması

25 Nisan – 10 Mayıs 2018 – Finale Kalan Projelere Mentorluk Desteği

11 Mayıs 2018 – Ulusal Final

23 Mayıs 2018 – Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yarı Finali

13 Nisan – 20 Nisan 2018 tarihleri arasında jüri değerlendirmesi gerçekleşecek olan yarışmada ulusal finale katılma hakkı kazanan takımlar 24 Nisan’da ilan edilecek ve 11 Mayıs tarihinde ise Türkiye Imagine Cup 2018 şampiyonu açıklanacak.

3 üye ve 1 mentorden (opsiyonel) oluşacak takımlarla yarışacak öğrencileri Imagine Cup 2018’in Türkiye ulusal finallerinde sektörün ileri gelenlerinden oluşan jüriye fikrini sunma şansı yakalayacak ve kazanan takımın üyelerine Microsoft’un deneyimli yazılım ekibinden Mentorship desteği verilecek. Finallerde birinci olan takım, Global Imagine Cup Finalleri’nde Türkiye’yi temsil edecek.

microsoft imagine cup 2018 ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Bankaların nakit ihtiyacı için sunmuş oldukları kredi seçeneği pek çok kişinin rahatlamasını sağlasa da ödemeler sırasında bazen çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Aylık ödemelerde yaşanan bazı sıkışıklıklar...
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri Nakit para ihtiyacı olan kişilerin tercih ettikleri banka kredisi seçeneği için gerekli başvuruların yapılması gerekiyor .Kredi almak isteyen kişi öncelikli olarak bankaya başvuru yapacak birkaç yöntem arasından kendisine uygun olanı seçebilir.
Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı
Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı Bankalar tarafından vatandaşlara verilen kredilerin bankaya geri ödemeleri belirli taksitler dahilinde gerçekleştiriliyor. Tüketicilerin ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için ödemeler aylık taksitlere bölünüyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Borsa Yükselişi İkinci Güne Taşıdı! BIST 100 Endeksi Açılışı 115 Binin Üzerinde Yaptı
Borsa Yükselişi İkinci Güne Taşıdı! BIST 100 Endeksi Açılışı 115 Binin Üzerinde Yaptı