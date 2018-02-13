Online Alışveriş Devinden Flaş Karar! Binlerce Kişiye Kapı Göründü

İnternet alışverişinin dev ismi Amazon, personelde küçülmeye gidiyor. Şirket çalışanlarının tedirgin bekleyişi devam ederken, Amazon’un açıklaması hayal kırıklığı yarattı.

Amazon Haberleri Teyit Etti! “Evet, Personelde Küçüleceğiz”

Online alışverişin öncü isimlerinden olan Amazon, işten çıkartma haberleri doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada personel sayısına ilişkin düzenlemelerin söz konusu olduğu, birim bazlı işten çıkartmaların plana dahil edildiği ifade edildi. Bazı birimlere ise personel alımı yapılacağına dikkat çekildi. İşten çıkarmaların büyük bölümünün Seattle genel müdürlüğünde yoğunluk kazanacağının altı çizildi. Bunun yanında internetin alışveriş devi şirket, işten çıkarılacak personelin bir kısmının Amazon birimlerine kaydırılacağını da dile getirdi.

Amazon Çalışanlarının Meraklı Bekleyişi Sürüyor

Bu açıklama şirket bünyesinde istihdam edilen binlerce çalışanın huzursuz olmasına neden oldu. Çalışanların meraklı bekleyişi devam ediyor. Bunun yanında gelen haberlere göre işine son verilecek çalışanlara bilgilendirme yapılmaya şimdiden başlandı. Personelin hazırlıklı olması konusunda yapılan uyarılar, söz konusu işçilerin yeni iş arayışına başlamasını beraberinde getirdi. Genel müdürlükte görevli personel şirketin yaptığı açıklama ile hayal kırıklığı yaşadı. İşsiz kalmayla karşı karşıya kalanlar, bu süreçteki yasal haklarının peşine düştü. Amazon, genel müdürlük yanında küresel ekibini de küçülteceğinin sinyallerini verdi.

Yeni Birimlerdeki Çalışan Sayısını Artıracak

Online alışveriş devi şirket perakende satışta lider konumda olmasına rağmen birimlerindeki personel sayısını neden azaltmak istiyor bunun nedeni en çok merak edilenlerden oldu. piyasa uzmanlarına göre Amazon’un yeni hedefi yeni birimlerine ağırlık vermek ve bu birimlerdeki çalışan sayısını artırmak olarak belirtiliyor.

Şirketin yeni personel politikası ise ilerleyen günlerde daha net anlaşılacak. İşten çıkarılacak kişi sayısı ve diğer birimlerde istihdam edilecek personel sayısı kısa bir süre sonrasında kesinlik kazanacak.