Yıldırım Grup'tan Balgat İçin Kentsel Dönüşüm Açıklaması

Merkezi lokasyonu ile Ankara’nın dikkat çeken bölgelerinden olan Balgat’ta kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasının gerektiğine dikkat çeken Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım “Balgat’ta ciddi bir kentsel dönüşüm çalışılması yürütülmeli” dedi.

“Balgat’ın kesinlikle kentsel dönüşüme ihtiyacı var” açıklamasında bulunan Zafer Yıldırım şunları söyledi: “Balgat belli bir çerçeve çizilerek kentsel dönüşüme sokulmalıdır. Yürütülecek olan bu kentsel dönüşüm sayesinde, iç içe girmiş konut ve iş yeri alanları gerçek anlamda plazalara iş yeri bloklarına ve bunlara hizmet edebilecek sosyal alanlara dönüştürülebilir. Çukurambar bölgesinde yapılaşma sağlanırken bazı hatalar yapıldı ve Çukurambar şu anda kabına sığamaz oldu. Hatalardan ders çıkarmak ve yapılaşmalarda bu durumları göz önünde bulundurmak lazım.”

“Balgat, Ticaretin ve Kaliteli Yaşamın Başkenti Olur”

Balgat’ta mevcut olan bazı yapılaşmaların miladını doldurduğuna da vurgu yapan Zafer Yıldırım, yapılacak olan yeni projelerin kentsel dönüşüm çalışması ile ele alınması gerektiğini söyledi. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Çukurambar, ilk yapılmaya başlandığı andan itibaren, emsal problemleri ve binaların birbirine çok yakın yapılması sebebiyle yanlış zemine oturtuldu. Planlama yapılırken nüfusta göz ardı edildiği için belli bir doluluktan sonra kitlenme yaşanmaya başlandı. Balgat’ta bunlara çok dikkat etmek lazım. Önümüzde böyle bir örnek varken ne istediğimizi bilir ve ona göre plan program yaparsak, Balgat’ın Çukurambar’dan daha planlı bir yer olacağına inanıyorum.”

“Cevizlipark ile Yaşam Standardınız Değişecek”

Balgat Cevizlidere’de hayata geçirilen Cevizlipark Konutları ile ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarının aralandığını anlatan Zafer Yıldırım “Hayata geçirdiğimiz Cevizlipark projemiz ile Balgat’ta ailelerimize kaliteli bir yaşam sunmanın keyfini yaşıyoruz. Cevizlipark’ta sunmuş olduğumuz 5+1 ve 6+1 dubleks seçenekleri ile geniş ailelere hitap ederken, 3+1 ve 2 tipten oluşan 4+1 daire seçenekleri ile de avantajlı yatırımın kapılarını araladık. Bundan sonra hayata geçireceğimiz projelerimizde de Cevizlipark’ın üstüne çıkmayı hedefliyoruz” dedi