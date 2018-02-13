İkinci Elde Büyük Değişim! Artık Her Önüne Gelen Alıp Satamayacak

İkinci el araç pazarına yönelik yapılan düzenleme yürürlüğe girdi. Yönetmelik ikinci eldeki kayıt dışı ticaretin önüne geçecek, satışlar artık belirli şartlar dahilinde yapılacak. Bunun yanında satıcı, satışı garanti kapsamında yapacak. Önüne gelen araba alıp satamayacak. İşte detaylar…

İkinci El Araç Pazarında Sistem Değişiyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ikinci el araç pazarına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Geçen yıl başlatılan çalışmada artık sona gelindi. Bakanlık düzenlemeyi “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” başlığı altında yaptı. İlgili yönetmelikse Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte ikinci el araç ticaretinde sınırlar yeniden çizildi. Usul ve esaslar bu kapsamda tek tek açıklandı.

Yönetmeliğe göre, ikinci el pazarındaki tüm satışlar bilgi sistemine kaydolacak. Kara taşıtlarının ticareti böylelikle anlık olarak takip edilebilecek. Sistemin 2018 yılı içerisinde devreye alınması öngörülürken, bilgi sistemi bakanlığın gerekli hallerde tüm bilgileri tek tuşla görüntülemesini sağlayacak. Takip ve kontrollerin tamamı sistemle birlikte daha ulaşılabilir olacak. Bu kapsamda sistemin kuruluş aşaması, tasarımı ve analiz sistemindeki çalışmalar bitti. Şu anda yazılımın geliştirilmesi için bazı çalışmalar yapılıyor.

Önüne Gelen Araba Satamayacak

Yönetmelik bunun yanında kara taşıtı ticareti yapanlara belli standartlar öngörüyor. İkinci el araç ticareti yapan komisyoncu ve galericilerin ifade edilen bilgi ve beceriye sahip olması gerekiyor. Yönetmelik dahilinde yer alan diğer bir konu ise satışı yapılacak araçlar noktasında kendini gösteriyor. Eğer taşıtın satışında aracın hasarsız ve bakımının eksiksiz olduğu belirtiliyorsa, söz konusu araç belirli bir kilometre ile garantiye alınacak.

Yürürlüğe girmesi artık an meselesi olan ilgili yönetmelik, ikinci el taşıt pazarının daha düzenli olmasını, ticaretin yetki belgeli kişiler tarafından yapılmasını, kayıt dışının önlenmesini, satışların net bilgilendirmelerle devam etmesini beraberinde getirecek.