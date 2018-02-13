Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı

Küresel petrol piyasası dünkü OPEC raporu sonrasındaki ilk işlem gününe Brent petrolde 62 dolar 91 sent seviyesinden açılış yaptı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatıysa 59 dolar 60 sentten alıcı buldu!

Brent Petrol Gün Açılışını 62,58 Dolardan Yaptı

OPEC petrol piyasası raporu, küresel piyasanın yakın takibine takıldı. Brent petrol dünkü açıklama öncesinde gün açılışını 62 dolar 58 sentten yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde 64 dolar 37 sent noktasına ulaştı. Açıklama piyasadaki Brent petrol varil fiyatının düşüşe geçmesine neden oldu. Brent petrol bugünkü açılışı 62,78 dolar seviyesinden yaptı. İlerleyen saatlerde varil fiyat yüzde 0,20’lik artış kaydetti. Şu anlarda Brent petrolün varil fiyatı 62 dolar 91 sentten işleme alınıyor. Bunun yanında piyasanın en çok tercih edilenlerinden olan Batı Teksas tipi ham petrol varilde 59 dolar 60 sentten alıcı buluyor.

Ham Petrolde Arz Arttı

Kısa adı OPEC olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü dün gün içerisinde Ocak ayına ilişkin “Petrol Piyasası Raporu” detaylarını paylaştı. Yapılan incelemeler Ocak ayındaki petrol arzının arttığını kanıtlar nitelikte oldu. Buna göre Ocak ayındaki petrol arzı, geçen yılın son ayına kıyasla günlük bazda 350 bin varil arttı. Artış sonrasındaki rakam 97 milyon 670 bin varili buldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne üye ülkelerin Ocak ayındaki petrol üretimi ise Aralık ayına kıyasla düştü. Azalış 8 bin varili gösterdi. Toplamdaki miktarsa yaklaşık olarak 32 milyon 300 bin varil oldu.

Piyasa analistlerine göre petrole olan ilgi Ocak ayında da devam etti. OPEC ülkelerinin üretimdeki kısıntı kararı varil başı fiyatın artmasını beraberinde getirdi. Fakat arz edilen petrolün yüksek olması fiyatlar üzerinden baskı oluşturdu ve fiyatlar ibresini yeniden aşağı çevirdi.