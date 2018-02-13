Yumurta Üretimi Arttı! Fiyatlar Yerinde Saydı

Geçen sene Türkiye’nin tavuk yumurtası üretimi yüzde 6’nın üzerinde artış kaydetti. Fakat geçen yılın yumurta fiyatları incelendiğinde, üretimindeki artışın son tüketici fiyatlarına pekte yansımadığı dikkat çekti.

Tavuk Yumurtası Ve Eti Üretimi 2017’de Arttı!

2017 yılında üretilen tavuk yumurtası sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,55 oranında arttı. Toplamdaki üretim adeti ise 19 milyar 278 milyon 764 bin olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılında tavuk eti üretimi de arttı. Artış 2016’ya göre yüzde 12,86 gibi yüksek bir oranda oldu. Buna göre Türkiye geçen sene 2 milyon 128 bin 539 tonluk tavuk eti üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun raporuna göre 2017 yılında kesimhanelerde bir milyar 225 milyon 175 bin adet tavuk kesimi yapıldı. Aynı yıl kesilen hindi sayısı 5 milyon 143 bini buldu. Bu sayılar bir önceki yıl olan 2016 kayıtlarıyla kıyaslandığında kesimhanelere giden tavuk sayısındaki artış yüzde 10,99 olarak belirlendi. Kesimi yapılan hindi sayısınınsa yüzde 9,72 oranında arttığı gözlemlendi.

Türkiye 2017 yılında toplamda iki milyon 128 bin 539 tonluk tavuk üretimine imza attı. Hindi eti üretiminde gelinen noktaysa 51 bin 445 tonu buldu. Buna göre Türkiye’nin tavuk eti üretim miktarı 2016 üretiminden yüzde 12,86 fazla oldu. Aynı dönemde hindi eti üretimindeki toplam artış yüzde 10,64 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2017’nin son ayında tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,’lik artış kaydetti. Yıl bazlı artışsa yüzde 6,2 oldu. Yılın son ayındaki toplam üretimse 1 milyar 700 milyon adet olarak hesaplandı.

Aralık ayında kesimhanelere giden ve kesimi gerçekleşen tavuk sayısındaki artış, Kasım ayına göre yüzde 3,6 oranında gerçekleşti. Yıllık artışsa yüzde 11,4 olarak kayda geçti. Kesilen tavuk sayısı toplamı 106 milyon adeti buldu.

Aynı ayda kesilen hindi sayısı aylık olarak yüzde 54,1 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Bunu yılbaşı kutlamaları olumlu etkiledi. Yıllık bazdaki artışsa yüzde 22,8’e denk geldi. Aralık ayının ilk gününden son gününe kadar kesilen hindi sayısı toplamı 727 bin adeti buldu.