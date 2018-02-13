Türkiye Finans Kira Sertifikasını Halka Arz Etti
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Türkiye Finans Kira Sertifikasını Halka Arz Etti


Türkiye Finans Kira Sertifikasını Halka Arz Etti
Türkiye Finans Kira Sertifikasını Halka Arz Etti Elif İşçi - Tarih: 13-02-2018 Saat: 11:36
Anasayfa Bankalar Türkiye Finans Kira Sertifikasını Halka Arz Etti

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından Şubat ayında talep toplaması gerçekleştirildi. Yeni kira sertifikaları ihracatı ile ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, 2018 Şubat ayı kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı. Bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin 9 Şubat 2018’de TL bazında ve yurtiçi piyasada ihraç ettiği 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası, 174 gün vadeli olarak sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şirketimizin, talep toplamasını 5-6-7 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 150.000.000 TL nominal değerdeki 174 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin dağıtım işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.”

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “2018 yılının ilk kira sertifikası ihracını 2 Ocak’ta gerçekleştirmemizin ardından, Şubat ayını da 150 milyon TL tutarındaki başarılı bir kira sertifikası halka arzıyla kapatmış bulunuyoruz. Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, bu ihraçta da bir ilke imza atarak, 120 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracını, yatırımcılardan gelen yoğun talep sonucu ek satışla birlikte 150 milyon TL olarak başarıyla tamamladık. 2018 yılında da üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizi inovatif ve modern bankacılık hizmetleriyle buluşturmaya devam ederek, önümüzdeki dönemde de yeni kira sertifikası ihraçları ile kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve reel ekonomiye destek olmayı sürdüreceğiz.”

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