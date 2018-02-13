OMSAN Renault Trucks Üzerinden Kamyon ve Çekici Aldı

OMSAN Lojistik, 28 adet Renault Trucks C serisi kamyon ve 37 adet T serisi çekici ile filosundaki araç sayısını 841’e yükseltti.

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, karayolu taşımacılığında Renault Trucks ile işbirliği yaptı. Karayolu filosunun yüzde 90’ı Renault Trucks araçlardan oluşan OMSAN’ın, teslim aldığı 28 adet Renault Trucks C serisi kamyon ve 37 adet T serisi çekici ile filosundaki araç sayısı 841’e ulaştı. OMSAN Lojistik filosuna kattığı 65 yeni çekici ve kamyonla Türkiye genelinde ADR taşımacılığı ağını güçlendirecek.

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, gerçekleştirilen teslimat ile ilgili olarak; “Yanıcı ve tehlikeli madde taşımacılığının en üst güvenlik standartlarını karşılayan OMSAN Lojistik şirketiyle uzun yıllara dayanan iş birliğimizin haklı gururunu yaşıyoruz. İşletme maliyetlerinin başta yakıt tüketimi olmak üzere düşük olması Renault Trucks araçlarımızı iş ortaklarımız için oldukça cazip hale getiriyor. Gelişmiş güvenlik sistemlerimiz ve araç özelliklerimiz, sürücü, yük ve yol güvenliği açısından tehlikeli madde taşımacılığı operasyonlarına da değer katıyor. Bu alanda OMSAN Lojistik’in en emniyetli şekilde gerçekleştireceği operasyonlarda hem araçlarımızın güçlü güvenlik donanımları, hem de satış sonrası hizmetlerimiz ile uzun yıllardır olduğu gibi yanlarında olacağız” dedi.

900 Bin Metreküp Akaryakıt ve Otogaz Dağıtımı

Teslim aldıkları toplam 65 yeni Renault Trucks araçların akaryakıt ve otogaz taşımacılığındaki operasyonlarını güçlendirdiğini belirten OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, bu araçların Ege, Trakya, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde gerçekleştirdikleri operasyonlarda kullanılmaya başlandığını söyledi. Yeni Renault Trucks araçları ile yılda yaklaşık 10 milyon kilometre yol kat ederek, 900 bin metreküp akaryakıt ve otogaz dağıtımı gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayan Keskin, “Yaygın servis ağı, müşteri memnuniyetine verdikleri önem, hızlı ve kaliteli çözümleri ile Renault Trucks bizim için çok değerli bir iş ortağıdır. OMSAN, Türkiye’nin lider lojistik markalarından biri olarak alanında öncü firmalara hizmet verirken müşterilerine vaat ettiği hızlı ve kaliteli hizmeti iş ortaklarının da desteğiyle başarıyla sunabilmektedir. Karşılıklı güven esasına dayalı işbirliğimizin daha uzun yıllar sürmesini diliyorum” dedi