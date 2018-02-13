TİM İnovasyon Programı İçin Başvurular Başladı

TİM’in bu yıl beşincisini düzenleyeceği inovasyon geliştirme programı İnovalig’e 1000’in üzerinde firmanın başvurması bekleniyor. Firmaların hiçbir ücret ödemeden katılabilecekleri İnovalig için son başvuru tarihi ise 10 Mart 2018.

Yüksek katma değerli ürün ihracatını arttırmanın en önemli yolunun inovasyondan geçtiğine inanan 70 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG’in bu yıl beşincisini düzenliyor.

İlk kez 2014 yılında gerçekleştirilen ve 460 firmanın başvuru yaptığı İnovalig için bu yıl katılımın 1000 firmayı aşması bekleniyor. Türkiye’nin önde gelen firmalarının inovatif çalışmaları ile yer aldığı yarışmada dereceye girenler "İnovasyon Ligi Avrupa Şampiyonasında” ülkemizi temsil etme şansı yakalayacak.

İnovasyonun küresel pazarlarda rekabet edecek firmalar için vazgeçilmez hale geldiğini belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2014 yılında başlattıkları çalışmanın her geçen yıl daha fazla ilgiyle karşılandığını ve çok güzel sonuçlar elde edildiğini söyledi. Büyükekşi, “İnovalig’i ilk kez düzenlediğimiz 2014 yılında 460 firma başvuru yaptı. 2015 yılında bu sayı 488’e, 2016 yılında 761’e ve 2017 yılında da 971’e yükseldi. Bu yıl katılımın 1000 firmanın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Firmalar, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de IMP3rove metodolojisine dayanarak İnovasyon Stratejisi, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü, İnovasyon Döngüsü, İnovasyon Kaynakları, İnovasyon Sonuçları olmak üzere 5 ana kategoride yarışacaklar. IMP3rove metodu, inovasyon yönetimi ve sistematik inovasyon yetkinliklerinin kazanılması için yapılan çalışmaları ölçmeye dayalı bir metodoloji olarak küresel ölçekte kullanılıyor. Bu metodoloji ile katılımcı firmalar için inovasyonun sadece bir sonuç değil; sürdürülebilir ve tekrarlanabilir ödüller getiren yapısal bir süreç olması hedefleniyor” diye konuştu.

Süreç Nasıl İşleyecek

İnovaLİG’de yer almak isteyen firmalar, herhangi bir ücret ödemeden www.inovalig.com web sitesinden programa ön kayıt yaptırabilecekler. Başvuru yapan firmalar kendilerine gönderilecek anketi dolduracaklar. İlk aşama sonucunda, katılımcı her bir firma için yaklaşık 100 sayfalık bir inovasyon raporu hazırlanıyor. 350 € değerinde olan bu rapor, tüm katılımcılara ücretsiz olarak gönderilecek. Bu rapor, firmaların kendi yetkinliklerinin, yerel ve uluslararası pazarlardaki benzerleri ile kıyasladığı bir karşılaştırma raporu niteliği taşıyor. Firmalar, bu karşılaştırmalı rapor ile 5 kategori çerçevesinde kendilerini değerlendirme imkanı yakalıyor. 5 farklı kategoride ilk 5 olmak üzere toplamda 25 firma, IMP3rove Academy raporları baz alınarak yarı finallere katılmaya hak kazanacak. Yarı finalistler, Büyük jüri karşısında 5'er dakikalık inovasyon yönetimi yaklaşımlarını anlatan sunumlar yapacaklar. Bu sunumlar sonucunda her kategoride ilk 3 firma belirlenecek.

Ödüller Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda Verilecek

TİM’in inovasyon kültürüne büyük önem verdiğini ve yaptıkları çalışmalarla bu kültürün KOBİ’lere kadar yayılmasını hedeflediğini belirten TİM Başkanı Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnovasyon birlikte başarmayı başarabilmektir. Bu sebeple bütün firmalarımıza gösterdikleri cesaretten ve ortaya koydukları başarı azminden ötürü teşekkür ederim. Ayrıca, tüm ihracatçılarımız adına, bu süreçte bizlere her daim yol gösteren ve destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu güne kadar tüm inovasyon haftası etkinliklerine bizzat teşrif eden Cumhurbaşkanımız, son dört yılın İnovalig şampiyonlarına da ödüllerini kendi ellerinden verdi. İnşallah bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ederek bizleri daha da güçlü kılacaklar.”

Önkayıt ücretsiz, Son Başvuru Tarihi 10 Mart 2018

Geçtiğimiz sene Farplas (İnovasyon Stratejisi), Arzum (İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü) Temsa (İnovasyon Döngüsü), Turkcell (İnovasyon Kaynakları) ve VSY Biyoteknoloji (İnovasyon Sonuçları) birinci oldular. Geçtiğimiz yıl ilk defa verilen KOBİ özel ödülünü ise Evteks kazandı.

TİM Başkanı ayrıca, “Bu sene başvuruların 1000 firmanın üzerine rahatlıkla çıkacağına inanıyor, yarışmaya katılacak tüm firmalarımıza başarılar diliyorum.” dedi.