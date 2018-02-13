Konut Kredisi Faizleri 20 Ayda Uçtu!

Ev almak isteyen vatandaşların imdadına yetişen bankalar, konut kredisi faizlerini son zamanlarda ciddi oranda artırdı. Yaklaşık 20 ay önce ay bazında yüzde 0,92’ye kadar gerileyen faizler bugün yüzde 1,15 seviyesine kadar tırmandı.

Konut Kredilerinde Aylık Faiz Yüzde Birin Altına Kadar Geriledi! Ya Sonra…

Bankalar hain darbe girişimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile konut faizlerini ciddi oranda düşürmüştü. Bu kapsamda çağrıya ilk yanıt veren banka Ziraat Bankası olmuş, akabinde yurtiçinde faaliyet gösteren bankalar faiz oranlarını teker teker düşürmüştü. Konut kredisi faizlerindeki indirim büyük ölçüde on senelik kredilerde geçerli olmuştu. İşte bu süreçte faizlerin aylık oranı yüzde 0,92 seviyelerini görmüştü. İşte bu faiz oranları yaklaşık 20 ay öncesinde kaydedilmişti. Fakat bankaların aylık konut kredisi faizleri uzun süreli olmadı. Bir kaç ay içerisinde yeniden yükselişe geçen aylık faizler tam 20 aylık zaman diliminden sonra, 2016 yılının Haziran ayındaki oranlara ulaştı. Söz konusu ayda uygulanan konut kredisi aylık faizi yüzde 1,15 olarak kayda geçmişti. Bugün uygulanmakta olan faizlerinde aynı seviyelerde olduğu dikkat çekti.

Konut Kredisi Aylık Faiz Oranı 2017’nin Martında Yüzde 0,92 İdi!

Geçen yılın Mart ayında bankaların konut kredilerine uyguladığı aylık faiz yüzde 0,92 olarak kaydedilmişti. Nisan ayındaki oran yüzde 0,94 oldu. Bu aydan itibaren bankalar faizlerde her ay 2 puanlık artışa gitti. Ağustos ayındaki artış 4 puanı buldu ve yüzde 1,04’e yükseldi. Geçen yılın son ayında ise faizlerde gelinen oran yüzde 1,13’e kadar çıktı. 2018’in ilk ayında ise aylık konut kredisi faizleri yüzde 1,14’ü gördü. İşte geçen son 20 ayın verileri dikkate alındığında, konut kredisi aylık faizleri geçen 20 ayın zirvesini yılın ilk ayı olan Ocakta yakaladı. Tüm bunlar yanında Türk bankacılık sektörü geçen yılı büyük kârlarla geride bıraktı.