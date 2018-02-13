ING Bank'tan Türkiye Ekonomisine Büyük Destek

ING Bank Türkiye’nin 9 Şubat 2018 tarihinde açıkladığı konsolide finansal sonuçlara göre; 2017 yılında Banka’nın aktif toplamı 61.5 milyar TL, krediler toplamı 44.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra, ING Bank’ın özkaynaklar hacmi 5.9 milyar TL’ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.15 seviyelerine ulaştı. Banka’nın vergi öncesi karı da 1.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, açıklanan finansal verileri değerlendirerek, “2017 yılı başarılı bir performans yakaladığımız bir yıl oldu. Krediler toplamımız 44.9 milyar TL’ye ulaşırken, geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz 27.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” dedi. Abay, başarılı performansın yanı sıra 2017 yılının müşteriler için bankacılığı kolaylaştırma hedefi doğrultusunda önemli kazanımlar elde edilen bir yıl olduğunu vurgulayarak, mobil ve dijital platformlarda büyümenin devam ettiğini belirtti.

“Mobil Bankacılık Müşteri Payı Yüzde 90'ın Üzerinde”

Abay, Aralık sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerin içindeki mobil bankacılık müşteri payının yüzde 90’ın üzerine ulaştığı bilgisini paylaşarak, mobil bankacılık kullanıcı sayısının da yüzde 60’lık artış ile 700 bine yükseldiğini kaydetti. Abay, “Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere dijitalleşme ING Bank için vazgeçilmez bir öncelik olmaya devam etti” dedi.

“Kredi Tabanımız Genişledi”

2017’de aynı zamanda Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin odakta olduğunu dile getiren Abay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aralık sonu itibarıyla 7 bin 900’e yakın işletmeye 8.3 milyar TL’lik KGF destekli kredi kullandırdık. KGF destekli kredilerimizin yüzde 84’ünün yeni kredilerden oluşması bizim için önemli bir başarı kriteri oldu. Ayrıca bu kredilerin adet bazında yüzde 90’ı, tutar bazında yüzde 63’ü KOBİ’lere kullandırıldı. Bir başka deyişle kredi tabanımızın önemli ölçüde genişlediğini gördük.”

2017 yılında yapılan toplumsal yatırımlara da değinen Abay, “ING Bank olarak eğitim, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve inovasyon gibi sosyal odak alanlarımızda yaptığımız çalışmalar bize hem büyük bir gurur hem de eşsiz bir motivasyon sağlıyor. Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde toplumla birlikte değer yaratmaya odaklanan bakış açımız ING Bank’ın müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesine ve toplam mali performansımıza da olumlu olarak yansıdı” diye konuştu.