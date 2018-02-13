MLP Sağlık Hizmetleri Borsa İstanbul'da İşlem Görüyor

Hisselerinin yüzde 35,01’inin halka arzını tamamlayan MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) 19 liradan Borsa’da işlem görmeye başladı.

Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Care, geçtiğimiz hafta çıktığı talep toplamada özellikle Singapur, İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıta Avrupası’ndan büyük fonların ilgisiyle karşılaşmıştı.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, halka açılan hisselerin yüzde 70’inden fazlasının uzun vadeli yatırımcılara dağıtıldığına dikkat çekerek, yurtdışından gösterilen ilginin, kuruma olduğu kadar Türkiye ekonomisine de güveni ortaya koyduğunu belirtti.

Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) halka arzı tamamlandı. 13 Şubat 2018 tarihi itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan kurumun hisselerine yurtiçi ve yurtdışından yüksek kaliteli yatırımcılar ilgi göstermiş, halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon lira seviyesine ulaşmıştı. Bu rakamla MLP Care’in toplam piyasa değeri de 4 milyar lirayı buldu.

Halka arz edilen şirket paylarının yaklaşık yüzde 83,5’i yurtdışı kurumsal, yüzde 8,2’si yurtiçi kurumsal ve yüzde 8,2’si ise yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilmişti.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, MLP Care Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seymur Tarı, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Göktekin Dinçerler, MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Onursal, MLP Care Mali İşler Koordinatörü Burcu Öztürk ve AK Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş katıldı.

Yabancıların İlgisi Türkiye’ye de Güveni Gösteriyor

Törende konuşan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, özellikle yurtdışından gelen talebin kurumun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan güvenin de önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Muharrem Usta, “Son dönemin en büyük halka arzlarından birini, dünyadaki zorlu piyasa koşullarına rağmen başarı ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından gelen talep bizi mutlu etti. Halka arzımızda Singapur, Birleşik Krallık, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kıta Avrupası’ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarının ilgisi ile karşılaştık. Halka açılan hisselerin yüzde 70’inden fazlasının uzun vadeli yatırımcılara dağıtılmasının, MLP Care ile birlikte Türkiye ekonomisine olan güvenin de bir yansıması olduğuna inanıyoruz” dedi.

MLP Care’in hızlı büyüyen bir sağlık kurumu olduğuna işaret eden Muharrem Usta, sağlık alanındaki yatırımlara aynı hızda devam etmek; ekonomiye, istihdama ve Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki itibarına katkı sağlamak adına yeni bir adım attıklarını vurguladı. Halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlandığının altını çizen Muharrem Usta, “Bu artış ile döviz endeksli borçların ödenmesinin ardından, şirketimiz bilançosunu daha da sağlamlaştırarak sürdürülebilir güçlü büyümesini devam ettirecek. 16 binden fazla çalışanımız ve 17 ildeki 29 hastanemizle Türkiye’nin dört bir yanına daha güçlü hizmet götürme fırsatı bulacağız” şeklinde konuştu.

Büyümede İkinci Perde Açılıyor

Turkven ortağı ve MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı da konuşmasında halka arz ile birlikte MLP Care’in büyümesinde yeni bir döneme girildiğine dikkat çekti. Hale Özsoy Bıyıklı şöyle devam etti: “Turkven olarak potansiyeline inanarak yatırım yaptığımız MLP Care’in sürdürülebilir hızlı büyümesi bizleri gururlandırıyor. 17 hastaneden 29 hastaneye ulaşma yolculuğunda birlikte olduğumuz MLP Care, kurumsal yönetim anlayışı ve deneyimli yönetici ekibi ile sadece ülkemizin değil gelişmekte olan ekonomilerin yıldız sağlık zincirlerinden biri olmaya aday. Halka arzımızla birlikte bilançomuzu güçlendirip büyümede ikinci perdeyi açıyoruz.”

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Sağlık alanında önde gelen kuruluşlarımızdan olan MLP Care, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda işlem görmeye başladı. Bu sene işlem görmeye başlayan 4. kuruluşumuz olan MLP Care için gerçekleşen bu halka arz neticesinde; Borsamız piyasasında işlem gören şirket sayısı 406'ya yükselmiş, bu şirketlerin piyasa değeri toplamı yaklaşık 900 milyar TL'ye ulaşmıştır" dedi.