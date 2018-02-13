Bağ-Kur’luya Müjde! Protokol İmzalandı

Bağ-Kur’dan sigortalı ve emekli olamayan vatandaşlar dikkat! 1,28 faiz oranıyla 48 ay vadeli kredi ile emekli olmanın önü açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası kredi protokolünü imzaladı.

Bağ-Kur’luya 48 Ay Vadeli Emeklilik Kredisi

Protokol imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Törende konuşan Bakan, Bağ-Kur’luların borçlarını 48 aya varan vadeyle ödeyebileceklerini, ödemeninse emekli maaşlarından yapılacağını ifade etti. Protokol kapsamında komisyon alınmayacağının altını çizerek, “Emeklilik hakkı gelen ve ilgili krediye başvuru yapan esnafın geçmiş dönem sorgulaması söz konusu olmayacak” dedi.

“Zeytin Dalı Harekatı Başarıyla Devam Ediyor”

Sosyal Güvenlik Kurumuyla Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol “Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağ-Kur'lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü” başlığı altında gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuşmasına, Afrin Harekâtında yaşamını yitiren şehitlere rahmet dileyerek başladı. Harekatın başarıyla devam ettiğinin altını çizdi. Türkiye’nin sınır güvenliği için önlemler almaya devam edeceğini belirterek, “Bunun yanında Türkiye, yatırımların önünü açacak düzenlemeleri kararlılıkla sürdürecek. Yatırımların artması adına önemli adımlar atıldı ve atılıyor. Güçlü ve kararlı adımlarla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bağ-Kur Emeklisi 2,6 Milyona Ulaştı

Türkiye’deki esnaf sayısı hakkında konuşan Bakan Sarıeroğlu, “An itibariyle Türkiye’de 2 milyon 900 bin Bağ-Kur’lumuz bulunuyor. Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaş sayısı ise 2 milyon 600 bine ulaştı. Bu kapsamda bakanlık ve hükümet olarak şartların daha iyi olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle prim oranlarında yapılan düzenleme esnafımızı büyük ölçüde rahatlattı. Pirimler yüzde kırktan yüzde 34,5’e düşürüldü” şeklinde konuştu.

Protokol 3 Ay Geçerli Olacak

Protokolde konuşan diğer bir isimse Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı oldu. Başkan Mehmet Selim Bağlı protokolle birlikte, emekli olamayan Bağ-Kur’luya 48 ay vadeli ve faiz oranı yüzde 1,28 olan kredi imkanının hayata geçtiğini ifade etti. Protokolün üç ay geçerli olduğunun altını çizdi. Krediye başvuran Bağ-Kur’luların ödemelerini Ziraat Bankasından alacaklarını, taleplere göre sürenin uzatılabileceğini aktardı.