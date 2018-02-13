Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı

Bankalar tarafından vatandaşlara verilen kredilerin bankaya geri ödemeleri belirli taksitler dahilinde gerçekleştiriliyor. Tüketicilerin ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için ödemeler aylık taksitlere bölünüyor. Bazı tüketicilerin eline geçen nakit para kredilerini ödemeleri için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Böyle bir durumda aldıkları kredilerde indirim yapılabileceği düşünülebilir. Ancak detaylı sözleşmelere bakıldığı zaman krediyi veren bankanın kredi üzerinde bir indirim yapması söz konusu değil. Bu süreçte yasalar çerçevesinde tüketicilere faiz ve komisyon oranlarında birtakım kolaylıkların sağlanabileceği belirtiliyor.

Faiz Oranlarında İndirim İmkanı!

Tüketicinin vadeli olarak aldığı krediyi eline nakit para geçmesi durumunda ödemesi halinde komisyon ve faiz oranlarında indirim sağlanabilir. Tüketicinin eline çektiği kredi tutarında bir nakit paranın geçmesi ve borcun tamamını kapatması söz konusu olabilir. Aynı zamanda vadesi henüz gelmemiş kredi taksitini gününden önce kapatabilir. Her iki durumda da banka tarafından tüketici hakları gereği faiz oranlarında belirli miktarda indirim yapılabilir. Yasalar değerlendirmeye alındığı zaman erken ödeme yapılması halinde tüketicilerden bu konuda da herhangi bir ek ödeme alınmayacağı özellikle belirtildi.

Çekilen kredinin imkan olması halinde vadesinden önce kapatılması tercih edilen bir seçenek olarak ifade ediliyor. Bu süreçte ödenmesi beklenen faiz oranlarının ödenmemesi büyük bir kazanç olarak değerlendirilebilir. Erken ödeme imkanı olan kişiler faiz ödemelerinden kurtulabilecekleri gibi kredi ile birlikte yapılan çeşitli sigortaların ücretlerinden de kurtulabilirler. Yapılan sigortaların artık ihtiyaç halinde olmaması düşünüldüğü zaman iptal edilebilir. İptal edilmesi halinde kalan vadeye bakılarak geri ödeme alabilme imkanı da bulunuyor. Kredi ödemelerinde erken ödeme imkanı bulunan kişilerin ödemelerini vadesinden önce yapmaları için uyarılar yapılıyor. Erken ödenen kredilerde indirim imkanı sağlanırken tüketiciler pek çok avantajdan yararlanabiliyorlar.

Cezaya Dikkat!

Kredi seçerken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar arasında sabit ödeme seçeneğinin seçilip seçilmediği yer alıyor. Bu seçeneğe sahip kredilerde taksitli ödeme limitini aşan kişilerden en fazla yüzde 2 oranında erken ödeme komisyonunun alındığı açıklandı. Bu durumda bazı banka şartlarında bazı kredi ve ödeme seçenekleri için erken ödeme cezasının uygulanabilir olduğu da özellikle belirtildi. Erken ödenen kredilerde indirim çekilen kredi tutarına ve o dönemde faydalanılan faiz oranında göre değişiklik gösterebiliyor.