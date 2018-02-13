Hükümet Düğmeye Bastı! Ekonomi Paketi Devreye Alındı

Hükümet tarafından, güvenilir liman arayışı içinde olan sermayenin Türkiye'ye çekilmesi adına düğmeye basıldı. Bu çerçevede nitelikli sermayeyi ülkemize çekebilmek adına ekonomi paketi devreye alındığı belirtildi.

Sermaye şirketlerine vergi konusunda büyük avantajlar sağlanırken, Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamasında gerçekleştirilen bu hamleyle birlikte nitelikli sermaye ve işgücünün yeni adresinin Türkiye olacağını işaret etti.

Söz konusu ekonomi paketiyle birlikte imalatçı ve ihracatçı firmalara teşvik şeklinde adımlar atılırken, herhangi bir nedenden dolayı 3 aylık zaman dilimi içerisinde mal ihraç edilemediği durumda, mücbir sebep olmak kaydıyla Maliye Bakanlığı tarafından 3 aylık ek süre verileceği bildirildi.

Mal ihracatında hasılat üstünden öngörülen asgari aidat uygulamasında da asgari alt sınırın kaldırılacağı konuşulurken, Bakan Ağbal, kapasite kullanım seviyelerinin bazı sektörler baz alındığında sınırlara dayanmasından dolayı, ihracatın artış gösteren performans ve yatırım iştahının makine ile teçhizat alımlarını yükselteceğini aktardı.

Kur Kalkanında 8 Koşul

Kur Kalkanı adına 8 şart belirtilirken, bunlar şu şekilde sıralandı;

Şirketlerin yeni kurulmuş olması

Yurt dışından döviz biçiminde sermaye getirilmesi

Getirilen sermayenin teşvik belgeli bir yatırımda kullanılması

Kur farkları bilançosunun pasifinde tutulması

Teşvik belgeli yatırım harcamalarında kullanılan bölüm itibariyle vergi hesaplanmaması

Özel hesapta bulunan söz konusu tutarın işletmeden çekilmediği sürece hiçbir koşulda üstünden vergi hesaplanmaması

Yatırım amacıyla şirketlerde yurt dışından döviz getirildiinde, herhangi bir faaliyet olmadığı halde anaparadan vergilendirmenin önüne geçilmesi

Cari Açığı Düşürebilmeye Yönelik Yatırımlar Desteklenecek

Tüm bunların yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamasında özellikle cari açığı düşürebilmek adına olan yatırımlara destek verileceğini bildirerek, prosedürleri ve maliyetleri azaltacaklarından bahsetti. Şimşe, altyapı yatırımlarının, AR-GE'nin, inovasyonun ve beşeri sermayenin öncelikleri konumunda bulunduğunu aktardı.