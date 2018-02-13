Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri

Nakit para ihtiyacı olan kişilerin tercih ettikleri banka kredisi seçeneği için gerekli başvuruların yapılması gerekiyor .Kredi almak isteyen kişi öncelikli olarak bankaya başvuru yapacak birkaç yöntem arasından kendisine uygun olanı seçebilir.

Başvuru internet mobil ya da banka şubesi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvurunun gerekli şartlarla birlikte tamamlanmasının ardından tüketici için bekleme süresi başlıyor. Banka tüketicinin kişisel bilgi ve verileri ile yaptığı değerlendirme sonrasında bir risk raporu hazırlıyor. Ardından bu rapora bakarak olumlu ya da olumsuz yanıt veriyor.

Aylık Gelire Dikkat!

Kredi başvurusu sonrasında bazı tüketicilere olumlu yanıt verilirken bazı tüketicilere olumsuz yanıt veriliyor. Kredi başvurusu reddedilen kişiler nasıl kredi alabileceklerini araştırmaya başlıyorlar. Kredi başvurusunun reddedilmesinin sebeplerine bakılarak sorun çözülebilir. En sık rastlanan sebeplerden birisi ise kişinin düzenli bir gelirinin olmaması ve dolayısıyla bankanın ödemelerde sorun yaşama riskine girmemesi olarak ifade edilebilir. Kredi başvurusunda aylık ödemeyi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için bankaların beklentisi aylık düzenli bir gelir olarak yorumlanıyor.

Kredi Notunuzun Yüksek Olması Lazım

Tüketici tarafından gelirin düzenli olarak beyan edilmesi bazen yeterli gelmeyebilir. İstenilen kredi tutarının gelir ile uyuşmaması halinde de banka tarafından yapılan değerlendirmelerde olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bazı müşterilerin bankalarla yaşadığı daha önceki sorunlar yeni kredi başvurusunda gündeme taşınabilir. Kredi notu düşük ya da yetersiz olan tüketicilerinde kredi başvuruları genellikle reddedilebilir.

İş hayatına yeni başlamış olan bir kişinin çalışma süresinin yetersiz olması halinde bankalar yeterli güveni sağlayamadığı için çalışmak istemeyebilir. Bu durumda biraz daha beklemek gerekebilir. Kredi başvurusu reddedilen kişilerin istedikleri krediyi almaları için bankanın istediği gerekli şartları sağlamaları gerekiyor. Kredi notu düşük olanlar düzenli ödemeleri ile notlarını yükseltebilirler. Çalışma süresini tamamlamak için minimum 6 ay beklenebilir. Devam etmekte olan kredi ödemesi varsa tamamen borcu kapattıktan sonra yeni bir kredi alınabilir. Kredi başvurusunun reddedilme sebeplerine bakılarak gerekli hazırlıklar tamamlanabilir ve ardından bankalara tekrar başvuru yapılabilir.