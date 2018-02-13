Tekzen Büyümeye Devam Ediyor
Advert Advert Advert

Tekzen Büyümeye Devam Ediyor


Tekzen Büyümeye Devam Ediyor
Tekzen Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 13-02-2018 Saat: 14:13
Anasayfa Şirketler Tekzen Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye'nin en fazla büyüyen ev güzelleştirme mağazası olan Tekzen büyümeye devam ediyor. 131. mağazasını Erzincan'da açarak büyüme hedeflerini gerçekleştiriyor.

“Her ilde bir TEKZEN” hedefiyle büyümeye devam eden Tekzen, Erzincan’daki ilk mağazasını Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki Ermerkez AVM’de hizmete açtı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Elazığ, Malatya, Bitlis, Kars, Van ve Erzurum’dan sonra Erzincan’da açtığı mağazasıyla Türkiye genelinde 56 ilde 131 mağazaya ulaşan Tekzen, yeni mağaza açılışlarının yanı sıra mevcut mağazalarını da müşterilerine daha ferah bir alışveriş ortamı sunmak için yenilemeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mağazalarında müşterilerine 20 bini aşkın ürün çeşidiyle kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunuyor.

Tekzen Erzincan mağazasının açılışı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Tekzen Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Kızılkaya, Tekzen Operasyon Müdürü Ekrem Erol, Tekzen Mağazalar Kurulum Müdürü Hasan Şener Bilge ve Tekzen Bölge Müdürü Mehmet Seval’in yanısıra basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşma yapan Tekzen Genel Müdürü Onur Mertoğlu, “Büyüyen ve güçlenen ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız 20 mağaza daha açarak büyümeye devam edeceğiz. Bu mağazalarımızla en az 700 kişiye istihdam imkanı sağlayacağız. 4 bini aşkın çalışanımız ve bizim iş ortaklarımız olan 680 tedarikçimizin büyük emekleriyle hedeflerimize ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Mertoğlu, Tekzen Erzincan mağazasının yaklaşık 40 kişiye iş imkanı yaratacağını belirterek, Türkiye sathında mağazalar arasındaki mesafeyi kısaltmaya çalıştıklarını söyledi. “Her ile bir Tekzen” hedefinin de buna hizmet ettiğini vurguladı. Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak Türkiye’nin her ilinde hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getiren Mertoğlu, mağaza açılışı yapılan illerde sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahibi olan okulların belirlenerek yenilenmesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Tekzen Binlerce Çeşit Ürünü Aynı Çatıda Sunuyor

Tekzen, Erzincan/Ermerkez AVM’deki mağazasında mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar çok geniş yelpazedeki binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında sunuyor.

tekzen ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Bankaların nakit ihtiyacı için sunmuş oldukları kredi seçeneği pek çok kişinin rahatlamasını sağlasa da ödemeler sırasında bazen çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Aylık ödemelerde yaşanan bazı sıkışıklıklar...
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri Nakit para ihtiyacı olan kişilerin tercih ettikleri banka kredisi seçeneği için gerekli başvuruların yapılması gerekiyor .Kredi almak isteyen kişi öncelikli olarak bankaya başvuru yapacak birkaç yöntem arasından kendisine uygun olanı seçebilir.
Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı
Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı Bankalar tarafından vatandaşlara verilen kredilerin bankaya geri ödemeleri belirli taksitler dahilinde gerçekleştiriliyor. Tüketicilerin ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için ödemeler aylık taksitlere bölünüyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Borsa Yükselişi İkinci Güne Taşıdı! BIST 100 Endeksi Açılışı 115 Binin Üzerinde Yaptı
Borsa Yükselişi İkinci Güne Taşıdı! BIST 100 Endeksi Açılışı 115 Binin Üzerinde Yaptı