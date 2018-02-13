Tekzen Büyümeye Devam Ediyor

“Her ilde bir TEKZEN” hedefiyle büyümeye devam eden Tekzen, Erzincan’daki ilk mağazasını Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki Ermerkez AVM’de hizmete açtı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Elazığ, Malatya, Bitlis, Kars, Van ve Erzurum’dan sonra Erzincan’da açtığı mağazasıyla Türkiye genelinde 56 ilde 131 mağazaya ulaşan Tekzen, yeni mağaza açılışlarının yanı sıra mevcut mağazalarını da müşterilerine daha ferah bir alışveriş ortamı sunmak için yenilemeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mağazalarında müşterilerine 20 bini aşkın ürün çeşidiyle kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunuyor.

Tekzen Erzincan mağazasının açılışı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Tekzen Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Kızılkaya, Tekzen Operasyon Müdürü Ekrem Erol, Tekzen Mağazalar Kurulum Müdürü Hasan Şener Bilge ve Tekzen Bölge Müdürü Mehmet Seval’in yanısıra basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşma yapan Tekzen Genel Müdürü Onur Mertoğlu, “Büyüyen ve güçlenen ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız 20 mağaza daha açarak büyümeye devam edeceğiz. Bu mağazalarımızla en az 700 kişiye istihdam imkanı sağlayacağız. 4 bini aşkın çalışanımız ve bizim iş ortaklarımız olan 680 tedarikçimizin büyük emekleriyle hedeflerimize ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Mertoğlu, Tekzen Erzincan mağazasının yaklaşık 40 kişiye iş imkanı yaratacağını belirterek, Türkiye sathında mağazalar arasındaki mesafeyi kısaltmaya çalıştıklarını söyledi. “Her ile bir Tekzen” hedefinin de buna hizmet ettiğini vurguladı. Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak Türkiye’nin her ilinde hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getiren Mertoğlu, mağaza açılışı yapılan illerde sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahibi olan okulların belirlenerek yenilenmesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Tekzen Binlerce Çeşit Ürünü Aynı Çatıda Sunuyor

Tekzen, Erzincan/Ermerkez AVM’deki mağazasında mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar çok geniş yelpazedeki binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında sunuyor.