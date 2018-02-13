TürkTraktör 2017 Finansal Sonuçları Açıklandı!
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TürkTraktör 2017 Finansal Sonuçları Açıklandı!


TürkTraktör 2017 Finansal Sonuçları Açıklandı!
TürkTraktör 2017 Finansal Sonuçları Açıklandı! Tuğçe Gürel - Tarih: 13-02-2018 Saat: 14:18
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Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin traktör pazarında öncü firmalar arasında yer alan TürkTraktör'ün 2017 senesine ait finansal sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz sene içerisinde toplamda 321 milyon lira net kar elde eden TürkTraktör, 2018 senesi içinde temettü teklifini 300 milyon lira olarak açıkladı. TürkTraktör şirketi 2017 yılı karının yüzde 94'lük kısmını Mart ayı içerisinde pay sahipleri için kar payı olarak dağıtmayı da kendince uygun buluyor.

Ülkemizdeki traktör pazarında faaliyetlerine devam eden ve köklü firmalardan birisi olan TürkTraktör geçen senenin tüm finansal rakamlarına açıklık getirdi. Ankara ile Esenler'de bulunan TürkTraktör fabrikalarında geçen sene toplamda 48 bin 302 adet traktör ve 620 adet traktör motoru üretildi. TürkTraktör şirketi bu rakamlar analiz edildiğinde traktörde olan üretimini yüzde 5 ve motor üretimini ise böylece yüzde 4 oranında arttırmış oldu.

TürkTraktör şirketinin yurt içindeki satışlarını yüzde 12'lik bölümdeki artışın en yüksek adedi olan 37 bin 590 gibi bir rakamına ulaştırdığı, yurt dışı satışlarında ise geçen sene 12 bin 023 rakamını bulduğu belirtildi. Bu satışlarla beraber TürkTraktör şirketi de yeni bir rekoru elde ederek 49 bin 613 adetlik toplam satışı ile hem üreticiye hem de tüketiciye destek sağlamış oldu. TürkTraktör'ün bu satış rakamları ile pazardaki payı da yüzde 49,3 seviyelerine kadar ulaştı.

TürkTraktör'den Yeni Bir Rekor

Ülkemizin traktör devlerinden birisi olan TürkTraktör, satışlardaki yüzde 7'lik artışla beraber toplam ciroda da başarılı bir artış yakalamış oldu. Geçen sene toplamda 4 milyar 215 milyon liralık rakamı bulan TürkTraktör bu sonuçla beraber 2016 yılına göre yüzde 22'lik bir artış gerçekleştirmiş oldu.

TürkTraktör şirketinin geçen seneki brüt karı 731 milyon TL, brüt kar marjı ise yüzde 17,3 olarak gerçekleşti. Türktraktör'ün faaliyet karı 423 milyon lira ve FAVÖK tutarı ise 492 milyon lira seviyelerine kadar geldi. Şirketin geçen sene elde ettiği sonuçlar ile birlikte net karı ise 321 milyon lira olarak açıklandı. 

Türk Traktör Türkiye finansal sonuçlar
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