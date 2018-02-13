Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri
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Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri


Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri
Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Pınar Çürük - Tarih: 13-02-2018 Saat: 14:31
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Bankaların nakit ihtiyacı için sunmuş oldukları kredi seçeneği pek çok kişinin rahatlamasını sağlasa da ödemeler sırasında bazen çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Aylık ödemelerde yaşanan bazı sıkışıklıklar...

Bankaların nakit ihtiyacı için sunmuş oldukları kredi seçeneği pek çok kişinin rahatlamasını sağlasa da ödemeler sırasında bazen çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Aylık ödemelerde yaşanan bazı sıkışıklıklar kredi borcunu erteleme yöntemlerini gün yüzüne çıkardı. Bazen almak istediğimiz bir ev ya da araba için çekilen kredi belirli bir süre içerisinde taksitler dahilinde ödeniyor. Ancak beklenmedik durumların yaşanması ve bu durumda ödemelerin aksaması halinde büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri

Kredi borçlarının düzenli olarak ödenmemesi ve belirli bir sürenin geçirilmesi halinde kişinin icralık olduğu biliniyor. İcralık durumunda daha kötü sonuçların ortaya çıkmasını engellemek için kredi borcunu erteleme yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Bankalar verdikleri borcun düzenli olarak ödenmesini istedikleri için erteleme seçeneklerine pek sıcak bakmadıklarını açıkça bildirirler. Kredi çekerken banka ile müşteri arasında yapılan sözleşmede ödeme miktarı ve ödenmesi gereken süre gibi pek çok ayrıntı yer alıyor. Kredi borcunda yaşanması muhtemel bir aksaklık için bankanın müşteri hizmetleri ile görüşmek gerekir. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında bankanın insiyatifine bağlı olarak işlem hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Erteleme Talebi için Dilekçe Verilebilir

Bankanın erteleme gibi bir uygulaması bulunmazsa ve hızlı bir yanıt alınmazsa erteleme talebini bildiren bir dilekçe ile yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Dilekçede mutlaka şimdiye kadar yapılan düzenli ödemelere yer verilmeli ve bu süreçte ödemenin hangi sebeple yapılamadığının belirtilmesi gerekir. Bu şekilde yazılan bir dilekçenin işleme hızlı bir şekilde girmesi sağlanır. Geriye kalan sadece bankadan gelecek yanıtı beklemek olacaktır. Bankanın kredi borcunu erteleme gibi bir zorunluluğu bulunmadığını bilmeniz gerekir. Olumsuz bir yanıt almanız halinde son çare olarak başka bir bankaya giderek borcunuzu kapatmak için kredi alabilirsiniz. Ancak bu durumda faiz oranlarının da artacağını düşünmeniz gerekir.  Son yıllarda hükümet tarafından çıkarılan yapılandırma seçenekleri pek çok banka borcu olan kişinin yararlanmasını sağlayarak borçlarını taksitlendirme imkanı sunmuştu. Böyle bir durumda ise başka bankaların kapısını çalmadan borçlarınızı yeniden taksitlendirebilir ve rahat bir nefes alabilirsiniz. 

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