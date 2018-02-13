Dev Silah Şirketi İflas Bayrağını Çekiyor
Advert Advert Advert

Dev Silah Şirketi İflas Bayrağını Çekiyor


Dev Silah Şirketi İflas Bayrağını Çekiyor
Dev Silah Şirketi İflas Bayrağını Çekiyor Tuğçe Gürel - Tarih: 13-02-2018 Saat: 14:45
Anasayfa Şirketler Dev Silah Şirketi İflas Bayrağını Çekiyor

Dünya savaşlarında en fazla tercih edilen silahlardan Remington'un üreticisi olan Remington Outdoor Co. tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada iflas başvurusu yapılacağı bildirildi.

Dünya savaşları sırasında en fazla kullanılan silahlardan Remington tüfeklerinin üreticisi konumunda bulunan Remington Outdoor Co. tarafından gerçekleştirilen açıkmalama çerçevesinde, iflas başvurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda alacaklarla anlaşma yapacak firmanın 550 milyon dolarlık vadeli kredilere sahip olan kişilere yüzde 82.5 seviyesinde pay dağıtılacağı ifade edilirken, 3'üncü dereceden alacaklıların ise yüzde 17.5 seviyesinde paya sahip olacağı bildirildi. 

3 Bin 500 Kişi İstihdam Ediliyor

Bugün toplam da 3 bin 500 personeliyle Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük silah ve mühimmat üreticilerinden biri olarak bilinen Remington'un 2007 senesinde Cerberus Capital Management'ın sahibi olan iş adamı Stephen Feinberg tarafından satın alındığı biliniyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a vermiş olduğu destekle de bilinen Feinberg'in döneminde şirketin 1 milyar dolar değerinde borcun altına girdiği belirtilmişti. Yasalar çerçevesinde Remington'un kreditörlere ödeme gerçekleştirene kadar hizmet vereceği dile getiriliyor. 

Öte yandan uzmanların görüşlerine göre Remington'un içinde bulunduğu sıkıntılı süreç, ülke genelindeki siyasi ve ekonomik kaygıların yansıması olarak nitelendiriliyor. Silah endüstrisine yakınlığıyla bilinen ABD Başkanı Trump'ın, başkanlık yarışı döneminde seçim tahminlerinin diğer bir aday Clinton'ı işaret etmesi silah üreticilerini stok yapmaya yöneltmişti. Bunun sebebinin ise Clinton'ın başa geçmesiyle silah satışlarına sınırlama getireceği öngörüsü olduğu ifade ediliyordu. 

Ateşli Silah Sahipliği Düşüşte

Öte yandan dünya genelinde en geniş silah lobisine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde silah sahipliğinin de düşüş eğilimini sürdürdüğü dile getiriliyor. Alkol, Tütün, Silah ve Patlayıcı Bürosu'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda 2016 senesi içerisinde ateşli silaha sahip kişilerin toplam sayısının 11 milyon olduğu aktarılırken, söz konusu rakamın 10 sene öncesinde 15 milyon seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Remington Outdoor Co. Remington tüfek iflas Amerika Birleşik Devletleri Alkol Tütün Silah ve Patlayıcı Bürosu
KREDİ HABERLERİ
Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Kredi Borcunu Erteleme Yöntemleri Bankaların nakit ihtiyacı için sunmuş oldukları kredi seçeneği pek çok kişinin rahatlamasını sağlasa da ödemeler sırasında bazen çeşitli zorluklar yaşanabiliyor. Aylık ödemelerde yaşanan bazı sıkışıklıklar...
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri
Bankaların Kredi Başvurusunu Reddetme Sebepleri Nakit para ihtiyacı olan kişilerin tercih ettikleri banka kredisi seçeneği için gerekli başvuruların yapılması gerekiyor .Kredi almak isteyen kişi öncelikli olarak bankaya başvuru yapacak birkaç yöntem arasından kendisine uygun olanı seçebilir.
Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı
Erken Ödenen Kredilerde İndirim İmkanı Bankalar tarafından vatandaşlara verilen kredilerin bankaya geri ödemeleri belirli taksitler dahilinde gerçekleştiriliyor. Tüketicilerin ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için ödemeler aylık taksitlere bölünüyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Küresel Piyasada Brent Petrol Fiyatı! OPEC Raporu Ham Petrolde Beklenen Etkiyi Yaratmadı
Borsa Yükselişi İkinci Güne Taşıdı! BIST 100 Endeksi Açılışı 115 Binin Üzerinde Yaptı
Borsa Yükselişi İkinci Güne Taşıdı! BIST 100 Endeksi Açılışı 115 Binin Üzerinde Yaptı