Dev Silah Şirketi İflas Bayrağını Çekiyor

Dünya savaşları sırasında en fazla kullanılan silahlardan Remington tüfeklerinin üreticisi konumunda bulunan Remington Outdoor Co. tarafından gerçekleştirilen açıkmalama çerçevesinde, iflas başvurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda alacaklarla anlaşma yapacak firmanın 550 milyon dolarlık vadeli kredilere sahip olan kişilere yüzde 82.5 seviyesinde pay dağıtılacağı ifade edilirken, 3'üncü dereceden alacaklıların ise yüzde 17.5 seviyesinde paya sahip olacağı bildirildi.

3 Bin 500 Kişi İstihdam Ediliyor

Bugün toplam da 3 bin 500 personeliyle Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük silah ve mühimmat üreticilerinden biri olarak bilinen Remington'un 2007 senesinde Cerberus Capital Management'ın sahibi olan iş adamı Stephen Feinberg tarafından satın alındığı biliniyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a vermiş olduğu destekle de bilinen Feinberg'in döneminde şirketin 1 milyar dolar değerinde borcun altına girdiği belirtilmişti. Yasalar çerçevesinde Remington'un kreditörlere ödeme gerçekleştirene kadar hizmet vereceği dile getiriliyor.

Öte yandan uzmanların görüşlerine göre Remington'un içinde bulunduğu sıkıntılı süreç, ülke genelindeki siyasi ve ekonomik kaygıların yansıması olarak nitelendiriliyor. Silah endüstrisine yakınlığıyla bilinen ABD Başkanı Trump'ın, başkanlık yarışı döneminde seçim tahminlerinin diğer bir aday Clinton'ı işaret etmesi silah üreticilerini stok yapmaya yöneltmişti. Bunun sebebinin ise Clinton'ın başa geçmesiyle silah satışlarına sınırlama getireceği öngörüsü olduğu ifade ediliyordu.

Ateşli Silah Sahipliği Düşüşte

Öte yandan dünya genelinde en geniş silah lobisine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde silah sahipliğinin de düşüş eğilimini sürdürdüğü dile getiriliyor. Alkol, Tütün, Silah ve Patlayıcı Bürosu'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda 2016 senesi içerisinde ateşli silaha sahip kişilerin toplam sayısının 11 milyon olduğu aktarılırken, söz konusu rakamın 10 sene öncesinde 15 milyon seviyesinde bulunduğu kaydedildi.