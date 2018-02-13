Bikoshu'dan Alman Usulü Ödeme Sistemi

Bikoshu siparişlerde yaşanan ödeme sorununu hızlandırmak için Alman Usulü Ödeme’yi devreye aldı. Bunun sonucunda ödemeler hızlanıyor ve zaman kayıpları azalıyor.

Hiper-lokal pazaryeri Bikoshu, ödeme esnasında yaşanan karmaşaya ve zaman kayıplarına Alman usulü ödemeyle son veriyor. Bikoshu’nun Alman Usulü Ödeme seçeneği özellikle ofislerden verilen toplu siparişlerde kuryelerin ödeme sırasında yaşadığı zaman kayıplarını en aza indiriyor. Bunun sonucunda müşteri memnuniyeti artıyor ve ödeme süreci de hızlanıyor. Peki, Alman Usulü Ödeme nasıl çalışıyor? Alman Usulü Ödeme’de müşteriler hangi siparişlerinin, kim tarafından, hangi ödeme türü ile ödeyeceklerini hızlı ve kolayca belirtiyor. Sipariş fişi üzerinde işletmeyle paylaşılan bu bilgi ile kurye, ödeme tipi ve miktarını önceden biliyor. Bunun sonucunda da, kuryeler karışıklık yaşanmadan ödemeyi alıyor ve teslimat zaman kaybı yaşanmadan tamamlanıyor.

Alman Usulü Ödeme ile Zaman Kaybı Azalıyor, Ödemeler Hızlanıyor

Alman Usulü Ödeme hakkında bir değerlendirme yapan Bikoshu Kurucu Ortağı Ceylan Ece Keremoğlu, “Alman Usulü Ödeme ile ağırlıklı olarak ofis ve benzeri yerlerdeki siparişlerde ödeme sırasındaki yaşanan zaman kayıplarının önüne geçiyoruz. Bunun sonucunda ödemeler hızlanıyor” bilgisini verdi.