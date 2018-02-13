Ön Lisans Mezunlarına Makinist Olma Fırsatı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve İŞ-KUR'un iş birliği doğrultusunda "Tren Makinistliği Kursu" başlatılacağı duyuruldu. Konu hakkında yapılan duyuru, TCDD'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Kursa Yönelik Bilgiler Duyuruldu

Yayımlanan duyuru çerçevesinde, söz edilen kurstan faydalanmak için istenilen şartlar, makinistlik kurslarının hangi lokasyonda açılacağı ve kurs tarihleri belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından taşrada bulunan birimlerde görevlendirilecek olan işçi makinist çalışanların "Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği" doğrultusunda mesleki yeterliliğe yönelik eğitiminin istihdam öncesinde faaliyete alınacağı bildirildi.

Yeterliliğe yönelik olan tren makinist kursunun Kars'ta, Erzincan'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Adana'da, Malatya'da ve İstanbul'da açılacağı belirtilirken, kursa başvuruda bulunacak adaylar için son tarih ise 21 Şubat 2018 olarak belirlendi. Kurs mülakatlarının 5 Mart ila 6 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilirken, kursun mülakatlarına davet edilecek olan adayların KPSS 93 puan türü üstünden minimum 60 puan almaları gerektiği belirtildi.

Tren Makinistliği Kursu İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Bahsi geçen kursa başvuruda bulunmak isteyen adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekirken, 2016 KPSS (P93) puan türü üstünden 60 ve üstünde puan almış olması gerekiyor. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya 31 Aralık 2018 tarihi de dahil olmak kaydıyla tecilinin bulunması gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların sağlık durumlarının makinist görevini üstlenmeye elverişli olması gerekirken, bunun yanı sıra adayların üniversitelerin elektrik-elektronik, makine, motor, raylı sistemler makine teknolojisi, elektrik, raylı sistemler elektrik-elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik meslek yüksek okullarından mezun olma şartı bulunuyor.