Hedef Borsa İstanbul'un Piyasa Değerinde 2018 Sonu 1 Trilyon Lirayı Aşmak
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Hedef Borsa İstanbul'un Piyasa Değerinde 2018 Sonu 1 Trilyon Lirayı Aşmak


Hedef Borsa İstanbul'un Piyasa Değerinde 2018 Sonu 1 Trilyon Lirayı Aşmak
Hedef Borsa İstanbul'un Piyasa Değerinde 2018 Sonu 1 Trilyon Lirayı Aşmak Tuğçe Gürel - Tarih: 13-02-2018 Saat: 15:45
Anasayfa Borsa&Finans Hedef Borsa İstanbul'un Piyasa Değerinde 2018 Sonu 1 Trilyon Lirayı Aşmak

Borsanın piyasa değerinin 900 milyar TL seviyesinde bulunduğunu dile getiren Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, 2018 sonunda bahsi geçen rakamın 1 trilyon TL seviyesini aşmasının hedeflendiğini aktardı.

MLP Sağlık Hizmetleri'nin gong töreninde konuşma gerçekleştiren Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'un şu anda Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki en likit borsa olduğunu dile getirdi.

Konuşması sırasında Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Karadağ, harekat kapsamında şehit ve gazi olan askerleri andı. Hükümet tarafından sağlık sektöründe gerçekleştirilen reformların, sağlık alanında oldukça değerli kuruluşları ortaya çıkardığının altını çizen Karadağ, Borsa'da işlem görmeye başlayan Medical Park ve Liv Hospital ile birlikte Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem gören toplam şirket sayısının 406 seviyesine ulaştığını aktardı. 

Hedef Piyasa Değerinde 1 Trilyon Üstü

Hedeflerinin piyasa değerinde 2018'in sonuna doğru 1 trilyon lirayı aşmak olduğunu dile getiren Karadağ, halka arz ve sermaye piyasası ürünlerini kullanarak enflasyon ve faizle mücadele edilebileceğini düşündüklerini vurguladı. 

Öte yandan gong töreninde konuşma gerçekleştiren bir diğer isim ise MLP Care CEO'su Muharrem Usta oldu. Usta özellikle yurt dışından halka arza yönelik gelen taleplerin kurumun yanı sıra ülke ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi olduğunu aktararak, son dönem içerisindeki en büyük halka arzlardan birinin, dünya genelindeki zorlu piyasa şartlarına rağmen başarıyla yapıldığını ifade etti. 

600 Milyon Lira Sermaye Artışı

Halka arza yönelik gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen taleplerden memnun olduklarının altını çizen Usta, gerçekleştirilen halka arzla beraber şirkete 600 milyon TL değerinde bir sermaye artışının sağlandığını belirtti. Usta, 16 bini aşkın personel ve toplam 17 il genelinde 29 hastaneyle birlikte ülkenin dört bir köşesine daha güçlü hizmet sunma şansı bulacaklarını sözlerine ekledi. 

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