Amerikalılar KARDEMİR'in Hisselerine de El Attı!

Amerikalı şirket Arrowstreet Capital'in Türkiye'nin ilk ağır demir çelik sanayi şirketi konumunda bulunan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ'nin (KARDEMİR) borsada işlem gören, A-B ve D hisselerinden toplam da 263 milyon dolar tutarında alım gerçekleştirdiği bildirildi.

KAP'a Açıklama Yapıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston eyaletine bağlı Arrowstreet Capital Limited Partnership adına Brian Neumann adı üstünden gerçekleştirilen açıklama çerçevesinde, 6 Şubat 2018 tarihinde Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin D grubu payları içerisinde 3.17 lira seviyesinden 3 milyon 437 bin 345 adet, B grubu payları içerisinde 2.97 lira seviyesinden 63 bin 674 adet ve A grubu payları içerisinden ise 2.97 lira seviyesinde 98 bin 886 adet alım işleminin ortaklık tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklama kapsamında ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri merkezli firma gerçekleştirilen bu işlemlerin neticesinde Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ'nin sermayedeki paylarının yüzde 10 sınırını aştığını ifade edildi.

Alınan Hisselerin Toplam Tutarı 263 Milyon Doların Üzerinde

Alımı yapılan hisselerin toplam tutarının 263 milyon 142 bin 611 dolar seviyesinde bulunduğuna vurgu yapılırken, bunun yanı sıra geçtiğimiz senenin aralık ayı içerisinde yabancı yatırımcıların net olarak 101.4 milyon dolar seviyesinde Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ D hissesi alımı gerçekleştirdiği biliniyordu.

Öte yandan KARDEMİR'in geçtiğimiz seneyi rekor bir üretim ve satış seviyeleriyle tamamladığı bilinirken, 2017 senesi içerisinde bir önceki seneye kıyasla şirketin sıvı çelik üretiminin yüzde 11 seviyesinde, toplam nihai ürün üretiminin ise yüzde 11.5 seviyesinde arttığı ifade edilmişti. Ayrıca Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ'nin hisselerinin ise borsada yüzde 100 olarak halka açık olduğu biliniyor.