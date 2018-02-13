Bazaart Projesi İle Birlikte Her Eve Bir Sanat Projesi
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Bazaart Projesi İle Birlikte Her Eve Bir Sanat Projesi


Bazaart Projesi İle Birlikte Her Eve Bir Sanat Projesi
Bazaart Projesi İle Birlikte Her Eve Bir Sanat Projesi Elif İşçi - Tarih: 13-02-2018 Saat: 15:51
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Bazaart projesi uzun zamandır hayata geçirdiği Her Eve Bir Sanat projesi ile birlikte sanat severlerle buluşmayı amaçlıyor. Projenin ilerleyen günlerde Regis Hotel'de gerçekleştirileceği öğrenildi.

"Her Eve Bir Sanat" misyonu ile yoluna devam eden Bazaart Projesi, 8. senesinde de sanat öğrencilerini sanatseverler ve koleksiyonerler ile buluşturmaya ve eserlerini sergilemeye devam eden kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak yoluna devam ediyor

"Her Eve Bir Sanat" ana fikrinden yola çıkan Bazaart, sanatın ve sanat koleksiyonu yapmanın bir lüks olmadığını hatırlatıp, herkese ulaşılabilirliğini gösteriyor. Başlangıcından bugüne kadar geçen süre içinde Bazaart’a katılan birçok öğrenci Contemporary İstanbul da dahil olmak üzere çeşitli yerel ve uluslararası sanat organizasyonlarına davet edildiler ve çeşitli ödüller aldılar.
Bazaart 2018, 27-28 Mart tarihlerinde İstanbul The St. Regis Hotel’de gerçekleşecek. Bazaart Komitesi seçilen her 6 esere 5.000 TL değerinde ödül parası verecek ve o ödül parası ile sanatçının eğitimine katkı sağlayacak.

Bazaart’ın bu yılki jürisinde; EKAV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy, Marmara Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Modern ve Çağdaş Türk Sanat Koleksiyoneri Yahşi Baraz, Sanat Danışmanı, küratör ve akademisyen Prof. Dr. Marcus Graf, sanatçı Eda Soylu ve sanatçı Barış Sarıbaş yer alıyor.

Yeniköy Rotary Kulübü Sanat Komitesi; Bazaart projesi içerisinde bu yıl merhum cam sanatçısı Levent Sağol anısına da özel ödül verecek.

Yeniköy Rotary Kulübü Sanat Komitesi’nin yürüttüğü ve desteklediği Bazaart Projesi, bu yıl The St. Regis Hotel, Polisan, Mavi Jeans, ABC ve Homend‘in sponsorluğunda gerçekleşecek.

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